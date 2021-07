Gremio de gimnasios pyme solicita al Gobierno reapertura nacional a partir de fase 2

Tras un año y cuatro meses de pandemia por la crisis sanitaria de Covid-19, la Asociación Gremial de Gimnasios Pyme y Profesionales de la Actividad Física asogympro.cl, compuesta por más de 150 profesionales y dueños de gimnasios a lo largo de Chile, anunció que el próximo martes 6 de julio se manifestarán afuera de las oficinas del Ministerio de Salud, en las ciudades de Santiago, Concepción, Temuco y Valparaíso, entre otras, para hacer entrega de un petitorio a nivel nacional.

En este documento, el gremio solicita la reapertura de los gimnasios a nivel nacional, en todas aquellas comunas y ciudades que se encuentren a partir de la fase 2 del plan paso a paso, denunciando que hasta el momento las decisiones de la autoridad “han afectado fuertemente al rubro de gimnasios, actividad física y deporte en Chile”.

Mauricio Yáñez, director del gremio, explicó que “las decisiones del Gobierno han afectado a más de 2 mil gimnasios a lo largo del país, con cientos de establecimientos quebrados, perdiendo el 55% de los trabajos vinculados, y afectando a más de 18 mil trabajadores”. Por lo mismo, agrega, “tras la implementación de las 19 medidas sanitarias solicitadas por el Ministerio de Salud, no entendemos por qué se sigue prohibiendo la reapertura de miles de gimnasios, limitando la realización del ejercicio únicamente al aire libre y sólo ofreciéndonos subsidios, cuando lo que nosotros necesitamos es poder trabajar, no seguir esperando ni endeudándonos”.

"Creemos que los nuevos anuncios del Plan Paso a Paso deben contemplar la reapertura responsable de miles de gimnasios pymes que se encuentran sin poder operar hace 16 meses. Debemos acostumbrarnos a convivir con el Covid, y la actividad física es fundamental para mejorar la salud mental de los chilenos, que se ha visto tan mermada por las cuarentenas", dice Juan Pablo Swett, presidente Multigremial Nacional de Emprendedores, quienes apoyan la reapertura de los gimnasios a partir de la fase 2.

Esta solicitud también es apoyada por parlamentarios, entre ellos el diputado Francisco Eguiguren quien asegura que “una de las consecuencias más crueles que ha traído la pandemia ha sido cómo las pymes han caído una a una en un efecto dominó que ya es insostenible, sobre todo el rubro de los gimnasios como uno de los sectores más afectados y donde la gran mayoría son Pymes, por lo mismo hoy es urgente que el Gobierno les abra las puertas para poder reiniciar sus actividades”.

El parlamentario además sostiene que “a nivel internacional, la tasa de contagios en los gimnasios oscila entre el 0,3% y 0,7%, demostrando que los gimnasios no son un ente contagiador del Coronavirus e incluso nos ayudan a desestresar al país, donde un 33% de la población en Chile está padeciendo problemas de salud mental, siendo urgente abrir los gimnasios, no solamente porque quienes los sostienen no aguantan más y están absolutamente colapsados, sin recibir ninguna ayuda, sino también por los chilenos y chilenas que necesitan hacer deporte y salir del encierro que significa el Covid-19”.

Asimismo la diputada Alejandra Sepúlveda también se sumó a la causa expresando que “la salud mental y la obesidad son un problema que se ha ido agudizando con la pandemia. Es por ello que estamos solicitando al Ministro de Salud que utilice su facultad para que puedan volver a abrir los gimnasios en etapa 2, sobre todo en regiones, con todos los protocolos necesarios, los que sin duda respetarán cada una de las pymes que hoy están haciendo un tremendo esfuerzo para mantener estos establecimientos en buenas condiciones a la espera de su reapertura”.

Uno de los principales afectados del gremio, es su presidente Humberto Norambuena, doble medallista olímpico de Taekwondo (1988-1989), quien se ha visto en la necesidad de vender sus medallas producto de la fuerte crisis por la cual está viviendo y que lo ha afectado como emprendedor pyme del rubro deportivo.

Norambuena hace un llamado a no olvidar que “en este momento de crisis sanitaria, la población está sufriendo de altos niveles de estŕes, ansiedad, sobrepeso y obesidad, y la actividad física puede contribuir a disminuir la cifra de un sistema de salud ya colapsado. Asimismo, en los gimnasios las personas pueden contar no sólo con orientación profesional en la realización del ejercicio y con un resguardo de las condiciones climáticas, en especial ahora que comenzó el invierno”.

Asimismo, el deportista especifica que entre las 19 medidas sanitarias ya implementadas se incluye desde el distanciamiento físico, uso permanente de mascarilla, sanitización de manos, sistema de reserva de horas y control de asistencia para el uso de instalaciones, suspensión de clases, entre otras medidas.

La directiva del gremio asegura que entregará el petitorio el próximo martes 6 de julio en dependencias del Ministerio de Salud, luego de haber sostenido una reunión con el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Diego Acuña, quien sólo se habría referido a los subsidios que entrega el Gobierno para las PyMes. En tanto, el Ministerio del Deporte no los habría recibido, tras múltiples intentos.