En la mente de mujeres riders

En el mundo bikers, las mujeres se están destacando cada vez más. Así fue en la última edición del Farellones Citroen Cup el 20 de marzo pasado, donde Paz Gallo (19) y Rafaela Madrid (18) fueron las grandes ganadoras, desafiando el nuevo circuito de El Colorado y la reconocida pista de Parques Farellones.

Paz Gallo (19), quien se llevó la victoria de la competencia Mountain Bike (Enduro), dijo que ganar fue “un logro más y lo aprecio mucho”.

Además sostuvo que le gustó mucho la carrera, porque las pistas estaban muy bien trabajadas.

Por su parte, Rafaela Madrid (18), quien sacó el segundo lugar, comentó que quedó muy conforme con su desempeño en la categoría de “Damas Pro”. “Me sentí bien en cada pista y estaba contenta con mi resultado”, aseguró.

Ambas les han puesto garra y corazón a la disciplina. Desde niñas las dos se acercaron al mundo de la bicicleta y como Rafaela dice: “No me he bajado más, pues me encanta y lo disfruto cada día”.

Sin embargo, en un comienzo no fue así, pues se sentía incómoda siendo la única mujer que entrenaba.

Paz comenzó a andar a los 7 años, pero hace cuatro practica Enduro. En poco tiempo se ha convertido en una referente del rubro, incluso representándonos en el exterior en el Enduro World Series (EWS) realizado en Francia, donde se quedó con el tercer lugar. Un tremendo logro para nuestro país y las bikers femeninas.

Preparando a una biker

El deporte siempre requiere disciplina y Paz y Rafaela bien lo saben. Por un lado está el entrenamiento y el cuidado físico, y por el otro, mantener la vida social. Pero ambas coinciden en que se puede y motivan a más mujeres a intentarlo.

Paz asegura que la vida de un rider es muy entretenida, pero agotadora. “Me ha costado un poco, ya que tengo que venir a entrenar y después ir a la universidad”. Sin embargo valora lo que le ha dado el deporte, la disciplina, “porque sin ella, no puedes llegar a hacer lo que quieres a fin de año”.

Para Rafaela la vida de un deportista es difícil. “Abarca muchas cosas, entrenamiento, alimentación, estudio. Es difícil complementarlo todo”, dice. Pero siempre trata de no dejar nada de lado.

La ciclista destaca que “el entrenamiento de lunes a viernes, el finde para estar con los amigos. No todo es subirse a la bici, pedalear o tirarse por senderos”.

Mujeres riders

En la pandemia fue el boom de la bicicleta. Según Paz, ella vio cómo poco a poco las mujeres conocieron el deporte y empezaron a perder el miedo a ir a las carreras. La biker lo describe como “bacán, porque cada vez tienes más amigas para poder ir a andar en bici. Ahora ya no vas sola, vas con más gente. Así que es muy entretenido que se sigan sumando mujeres al mundo del Enduro”, comenta.

Es por esto que invita a sumarse al deporte y dice: “Quería hacer un llamado a todas las mujeres que andan en bici por diversión. Las invito a que vayan progresivamente, si es que se frustran. Síganle dando, porque cuando logren tener una bajada limpia y entretenida, va a ser lo mejor y lo van a haber logrado”.

Rafaela por su parte, tiene grandes planes para el futuro en el Mountain Bike (Enduro). Quiere competir internacionalmente y motivar al resto a que “se suban a la bici y lo practiquen. Con todas las disciplinas que hay, ¡motívense!. La bici es un deporte increíble que deja mucho aprendizaje, cuando estás arriba y cuando estás abajo. ¡Vale totalmente la pena!”