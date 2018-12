TPS informa fin del bloqueo al puerto de Valparaíso y que trabajadores pueden ingresar

Luego de que ayer, por primera vez desde el inicio del conflicto portuario en Valparaíso -el pasado 16 de noviembre-, representantes del concesionario del Terminal N° 1 de Puerto Valparaíso, Terminal Pacífico Sur (TPS), sostuvieran una reunión con los sindicatos movilizados. Hoy se informó el fin del bloqueo al recinto.

Y es que el TPS -ligado al grupo Von Appen- informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que "los trabajadores que ejercen sus labores en el Terminal 1 del Puerto de Valparaíso actualmente pueden ingresar al mismo por sus propios medios".

"Ha cesado el bloqueo al acceso al Puerto de Valparaíso y a los ingresos a las oficinas e instalaciones del Terminal Pacífico Sur Valparaíso", precisan en el documento enviado a la CMF.

Se levanta el bloqueo y por lo tanto, según señala TPS, “ha cesado también el Evento de Fuerza Mayor” que afectó a TPS y que fue informado el 20 de noviembre.

Pero el paro sigue

Luego de la información entregada por TPS, el sindicato de trabajadores eventuales de Ultraport afirmó que se mantiene la paralización.

“Los trabajadores eventuales de Ultraport que prestan servicio al TPS nos hemos negado a trabajar, sosteniendo la paralización o huelga", señalaron en una declaración.

"Hecho que es distinto a un bloqueo ya que, de ser así, no podrían haber entrado a trabajar los contratados o eventuales rompehuelgas, bajo soborno o presión de la empresa. Esta distinción no es tan solo conceptual o semántica, sino que constituye una diferencia practica, de situaciones distintas. Por lo que como dice el comunicado de TPS no existe bloqueo, pero los trabajadores eventuales de Ultraport nos encontramos en paro”, sentencian.

Sin embargo dejan abierta una posibilidad y enfatizan que están a la espera de los resultados de la reunión de hoy con la empresa, "en la que esperamos una oferta favorable que implique garantías respecto a la no existencia de listas negras o represalias, un bono y la constitución de una mesa para discutir condiciones de trabajo, posterior a la resolución del conflicto. Estamos disponibles para conversar y llegar a acuerdos”.