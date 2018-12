Año de pérdidas: el balance de los gigantes tecnológicos en 2018

Este año, los gigantes tecnológicos mundiales han sido demasiado poderosos para su propio bien, y también demasiado vulnerables, escribe Shira Ovide de Bloomberg Opinion.

Y es que Apple Inc. y Amazon.com Inc. alcanzaron brevemente un valor de mercado de US$1 billón, pero los problemas de crecimiento han golpeado a estas dos empresas, además de a Facebook Inc., Tencent Holdings Ltd. y otros gigantes del sector.

De las 10 compañías tecnológicas de más valor, se espera que solo dos, Microsoft Corp. y Amazon.com Inc., terminen el 2018 con un incremento en su capitalización bursátil, según el precio de cierre del 21 de diciembre.