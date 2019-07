Exministro Eyzaguirre critica las proyecciones optimistas del Gobierno y lo acusa de manejar la economía "con espejismos"

Una dura crítica fue la que lanzó el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, al Gobierno de Sebastián Piñera y a sus expectativas de crecimiento para este año, asegurando que La Moneda maneja la economía "con espejismos", "como si levantara vuelo como el Sputnik".

Las críticas de Eyzaguirre apuntan a que las proyecciones de crecimiento hechas por el Ejecutivo sostienen que la economía chilena tendrá un crecimiento de 3,2 por ciento este año, cifra que -aseguró- está incluso sobre lo estipulado por el mercado, que estima un 2,8 por ciento.

"El Gobierno acaba de proyectar 3,2 por ciento para este año, y que el mercado dice 2,8. La gente dirá ¿Qué me importa a mí 3,2 ó 2,8? pero ocurre que estamos en el séptimo mes del año, por tanto una diferencia de medio punto a estas alturas para el año, significa que estamos viendo dos realidades completamente distintas", indicó en Radio Cooperativa.

La ex autoridad agregó que "la previsión del Gobierno es consistente con que la economía está a punto de levantar vuelo como un verdadero Sputnik, y resulta que Standard & Poor's le dice 'mire, no solo no va a crecer 3 este año, sino que el próximo tampoco (...) el Gobierno, de estar, en la conducción económica, manejando constantemente con espejo retrovisor, ahora está manejando con espejismos, porque ese Sputnik lo ven solo ellos. Entonces, los agentes productivos, los trabajadores, la gente que está esperando buenas expectativas de ingresos, se preguntará dónde está el piloto".

Cifras distintas

La economía ha sido un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno de Sebastián Piñera, y las promesas de los "tiempos mejores" todavía no se han hecho efectivas. Ante el complicado panorama, el ministro de Hacienda Felipe Larraín ajustó este martes a la baja su proyección de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año situándolo en un 3,2%, aunque conservando el rango de entre 3 y el 3,5% planteado el pasado marzo.

"Tenemos un sesgo a la baja respecto del punto medio (del rango), por eso el 3,2 %", afirmó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al exponer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al segundo trimestre del 2019 ante la comisión mixta de Presupuestos del Congreso.

Sin embargo, todo indica que el panorama proyectado por el Gobierno sería demasiado optimista, y es que un día después de que Larraín reajustara la proyección de crecimiento, el Banco Central publicó los nuevos resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE).

Los resultados no son alentadores para la economía chilena, ya que por sexto mes consecutivo, los agentes de mercado consultados rebajaron sus proyecciones de crecimiento por debajo de lo que dice el mismo Gobierno.

De acuerdo al sondeo mensual, los expertos estimaron que el Producto Interior Bruto (PIB) de Chile se expandirá un 2,8% en 2019, por debajo del 2,9% previsto en la encuesta del mes de junio.

Además, vale recordar que el 7 de junio pasado, el mismo ente emisor anunció la decisión de recortar la tasa de interés en 50 puntos base, hasta un 2,5%, y estimó que la proyección de crecimiento económico para el país este año en un umbral inferior al 3%, situándola en un 2,75%, una cifra a contrapelo de los augurios del Gobierno que hasta esta semana insistieron en que oscilarían entre el 3% y 3,5%.