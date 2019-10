Allamand y Ossandón piden a Piñera actuar con “realismo político”: la reintegración tributaria “no tiene piso” en el Senado

Pese a que el Presidente Sebastián Piñera intentó alinear a Chile Vamos con su negativa a ceder en la reintegración para conseguir la aprobación de la reforma tributaria, dos influyentes senadores y presidenciables de RN –Andrés Allamand y Manuel José Ossandón- le insistieron al Ejecutivo que tiene que actuar con “realismo político”.

Si bien ayer Piñera rayó la cancha en este punto y advirtió que “no se puede negociar lo que es esencial”, el senador RN Manuel José Ossandón sostuvo en Radio Cooperativa que si el Gobierno insiste con plantear la reintegración tributaria va a fracasar en el Senado dada la postura de la oposición.

“Aquí hay una muralla y los senadores de la oposición no están dispuestos a negociar (…) Cuando uno ve que el acuerdo que había en la Cámara de Diputados no tiene nada que ver con la posición de algunos senadores uno tiene que ser leal y decir la verdad: aquí no hay piso para lo que están planteando. Lo que nosotros planteamos, y voy a hablar por mí, es un tema de realismo político”, dijo Ossandón.

En un tono similar, Allamand también pidió al Gobierno ceder en este punto. "Tenemos que ser realistas. O nos abrimos a nueva negociación, que puede tener como partida la rebaja a los impuestos corporativos, o simplemente decimos que no hay reforma tributaria", dijo el exministro en Radio Duna.

La opción de abrir una negociación también es planteada por Ossandón, quien apostó a que la oposición y Gobierno sean capaces de “sentarnos a una mesa a hacer algo de largo plazo. No puede ser que cada cuatro años estemos modificando nuestro sistema tributario porque no hay ninguna certeza, aquí no va a venir nadie a invertir si seguimos en esta parada, hay que hacer un llamado a la responsabilidad de todos".

El debate al interior de Chile Vamos

Las dudas que han manifestado Allamand y Ossandón al respecto han abierto una polémica interna en Chile Vamos, donde ambos han sido blanco de cuestionamientos por sus dichos sobre la reforma tributaria.

Si bien Allamand indicó que “hay un poquito de exageración en este tema, no hay una refriega mayúscula" al interior del oficialismo, Ossandón fue más allá y asumió que “algunos dirigentes políticos de la UDI y de Evópoli nos han tratado de traidores, de desleales por plantear lo que habíamos planteado en la reforma tributaria, pero los traidores son los que dicen mentiras y los que se quedan callados cuando ven que viene alguien que va a chocar contra una muralla”.

EL exalcalde de Puente Alto apuntó que "no estamos desordenados, vamos a estar todos detrás de su posición, pero eso no quiere decir que seamos 'chupamedias' y personas interdictas. (...) Lógicamente que hay ciertos roces, y eso es natural, es humano, pero nosotros tenemos un Gobierno, tenemos un proyecto y tenemos un objetivo clarísimo".

La negativa de Piñera a ceder en la reintegración ha motivado también que desde la oposición se haya redoblado la presión al Gobierno para que dé su brazo a torcer. Así lo hizo el senador PPD Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, quien lamentó el "portazo" que le dio el Presidente a bajar la reintegración, pero insistió en su tesis de separar el proyecto y abrir una mesa para zanjar el punto más complejo.

La oposición también acusó que "el Gobierno no ha sido capaz de ordenar sus propias filas", aludiendo a que con su toma de posición, Piñera contradijo públicamente los dichos de su propio ministro del Interior Andrés Chadwick quien admitió en su momento que la “reintegración tributaria no es un dogma”.