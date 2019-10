Piñera raya la cancha con la reintegración tributaria: “No se puede negociar lo que es esencial”

El Presidente Sebastián Piñera rayó la cancha frente al tema de la reintegración en el marco de la reforma tributaria y fue enfático en que se trata de un punto que para el Gobierno es innegociable.

Entrevistado en Radio Cooperativa, el Mandatario planteó que "la integración tributaria es parte esencial del proyecto de modernización tributaria que está en el Senado. Usted no puede negociar lo que es esencial".

De este modo, con estos dichos, el Mandatario cerró la puerta a los llamados de senadores del oficialismo -como el RN Manuel José Ossandón- quienes pidieron al Gobierno ceder en este punto, tomando en cuenta que no están los votos en el Senado para conseguir la aprobación del proyecto, dado que la reintegración es el ítem más resistido por los senadores de oposición.

Pero no solo eso. Con su toma de posición, Piñera contradijo públicamente los dichos de su propio ministro del Interior Andrés Chadwick quien admitió en su momento que la “reintegración tributaria no es un dogma”. Con esas declaraciones, el jefe de gabinete abrió una polémica al interior del Ejecutivo, y se vio obligado luego a corregir su frase alineándose con la tesis del ministerio de Hacienda.

De hecho, la postura de Piñera se alinea fielmente con lo que ha expuesto su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien se ha opuesto firmemente a ceder en la reintegración. La semana pasada, el jefe de la billetera fiscal dio un portazo a los llamados de los senadores de Chile Vamos y planteó que “nosotros vamos a seguir adelante con lo que hemos planteado siempre, que es un punto central, que es lograr la reintegración. Muchas gracias por las sugerencias, nosotros seguimos adelante”.

A la hora de defender el "corazón" del proyecto, el Presidente sostuvo hoy que "la reintegración tributaria es una parte esencial del proyecto, porque apunta a facilitar, promover e incentivar el crecimiento, la inversión, la creación de empleo, la innovación, el emprendimiento; porque significa un alivio tributario para más de 800 mil pymes".

El Jefe de Estado añadió que "tener un solo sistema tributario significa equidad horizontal, tratar a todos los que están en la misma situación de la misma forma, y equidad vertical, además la integración tributaria, al tener un solo sistema, simplifica el sistema, le da certeza jurídica. Hoy, con dos sistemas, no lo entiende nadie".

El llamado a instalar una mesa

Ayer, en varias entrevistas, el senador Ossandón insistió en sus dudas de que la iniciativa que impulsa La Moneda pueda ser aprobada en la Cámara Alta, dada la negativa del Ejecutivo para negociar la reintegración. “Yo les quiero decir que he estado trabajando el tema, conversando con todos, y esta reforma, así como está, no pasa en el Senado. No pasa, no están los votos, y no están los votos porque se ha hecho mal”, enfatizó.

Su postura ha motivado que desde la oposición hayan redoblado la presión al Gobierno para que dé su brazo a torcer. Así lo hizo el senador PPD Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, quien insistió en su tesis de separar el proyecto y abrir una mesa para zanjar el punto más complejo.

Lo mismo planteó ayer Ossandón en Mesa Central de Canal 13: "Lo que hay que hacer aquí es pedirle a la oposición, pedirle al ministro Larraín que por un espíritu republicano abramos una mesa", fue su recomendación.