Compraventa de Dominga no solo quedó entre amigos: los otros inversionistas que consiguieron ganancias con la venta en 2010 de activo que más tarde daría origen a la minera

Desde que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló los denominados Pandora Papers, en Chile volvieron a ver la luz los términos y condiciones de la compraventa de minera Dominga —transacción en cuotas realizada en 2010 y que involucró al Presidente Piñera y a su amigo Carlos Alberto "Choclo" Délano—, especialmente por lo señalado en la última parte del contrato; que el último pago se haría efectivo si es que la zona aledaña al proyecto no era declarada protegida ambientalmente antes de diciembre de 2011 por el propio gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

11 años después de una inversión prometedora, el negocio sigue rondando a los involucrados, sobre todo luego que el Ministerio Público anunció que abrirá una investigación penal contra el Mandatario por soborno, cohecho y delitos tributarios, en la venta de la minera que no solo quedó solo entre dos íntimos amigos y sus familiares en Islas Vírgenes Británicas, también involucró a otros conocidos empresarios del mercado financiero nacional.

De acuerdo a la misma investigación del ICIJ y un reportaje de Radio BioBio de 2017, es posible llegar a los nombres de inversionistas, conocidos empresarios que apostaron por el negocio de Dominga antes de lo ocurrido en territorio británico de ultramar y que obtuvieron una rentabilidad de 10 veces lo invertido inicialmente. Además de los Piñera Morel, hay otros 30 aportantes que consiguieron ganancias con la venta en 2010 de una exploración inicial, que más tarde dio origen a Dominga.

Según detalló Diario Financiero, en 2009, este grupo de inversionistas —casi todos vinculados a LarrainVial— apostó US$ 15 millones en un fondo de inversión que tendría como único objetivo buscar proyectos mineros en fase exploratoria. Un año después de la apuesta, uno de los mismos aportantes del fondo compró en US$ 152 millones uno de los seis activos del fondo.

El fondo era Minería Activa Uno —levantado en abril de 2009—, donde el principal aportante era Mediterráneo, de la familia Piñera Morel, con el 33,33% de las acciones serie A; seguido de Duero, representado por Pablo Délano Méndez, hijo de Carlos Alberto (fundador de Penta), con el 22,73%. De acuerdo al medio antes citado, el tercer apórtate fue Chacabuco S.A., firma controlada por la familia Larraín, dueños de LarrainVial, y el representante y director del fondo era Aníbal Larrain Cruzat. Tenían el 15,15% de las serie A del fondo Minería Activa Uno.

Los nombres vinculados a LarrainVial no terminan ahí. También aparece Leonidas Vial, a través de Inversiones Saint Thomas, con el 4,02%. La familia Garcés Silva, a través de Inversiones Newlake, con el 4,55% de las cuotas. Y el resto de los nombres de los aportantes también son conocidos en el mercado financiero.

Manuel Bulnes, entonces socio de la gestora; Patricio Prieto; Alejandro Saval, de la familia dueña del laboratorio que lleva su apellido; Andrés Trivelli, gerente general de la corredora de bolsa de LarrainVial; Felipe Errázuriz y José Antonio Jiménez (ambos de LarrainVial); Juan Paulo Bambach, socio de PPU Abogados y Andrés Susaeta (socio de Minería Activa); y Santiago Valdés, considerado el ex brazo derecho de Sebastián Piñera en su empresa Bancorp y quien fuera su administrador electoral en la campaña de 2009, formalizado por emisión de facturas falsas a la empresa Aguas Andina y en el marco del Caso Penta (hoy socio de Endurance Investment).

El reparto de las ganancias

De los US$ 152 millones, US$ 15 millones se devolvieron a los 31 aportantes que habían desembolsado dinero para las primeras prospecciones. Otros US$ 30 millones se lo llevaron los gestores del proyecto, quienes tenían acciones serie B del fondo: Activa S.A (LarrainVial ) y los socios mineros, que también eran socios en la serie A del fondo.

El resto, los US$ 107 millones, se repartió entre los aportantes, como dividendo. Mediterráneo, obtuvo del orden de US$ 30 millones por la venta.

La última cuota que ha estado en cuestionamiento hoy, tras la publicación de los Pandora Papers, fue por US$ 10 millones y se repartió en las mismas proporciones. US$ 3 millones se fueron a los desarrolladores del proyecto y el resto de acuerdo a los porcentajes en las series, es decir, según la publicación del DF, los Piñera Morel obtuvieron del orden de US$ 2 millones por haberse cumplido la cláusula final del acuerdo.

El mismo acuerdo permitía que quienes quisieran reinvertir sus ganancias en seguir en el fondo, lo hicieran. Uno de los que aceptó quedarse dentro del fondo fue Nicolás Noguera, a través de su sociedad Asesorías Larraín y Noguera Limitada, aunque finalmente también terminó saliendo por completo a mediados de la década pasada.

Cabe mencionar que, cuando compraron el proyecto en los US$ 152 millones había una estimación de sacar 200 toneladas de minerales como hierro y cobre, actualmente el proyecto tiene una estimación de producción en su vida útil de 2.000 toneladas, por lo que incluso han seguido pidiendo concesiones mineras en la zona. Lo que sigue pendiente es su construcción.