Senador Núñez (PC) acusa a empresarios de usar los “argumentos de Pinochet del chorreo”

La CPC sostiene que las alzas de impuestos han afectado el crecimiento económico en la última década. El senador Daniel Núñez criticó estos planteamientos y los comparó con las teorías de “chorreo” de la época de Pinochet, considerándolas reaccionarias y desactualizadas. El legislador comunista destacó que de todas formas el pacto fiscal anunciado por el Presidente Boric incluye medidas para estimular el crecimiento y al mismo tiempo mejorar las políticas públicas como la PGU. El senador Núñez rechazó la propuesta de la UDI de mejorar la pensión garantizada con “supuestos” ahorros fiscales, afirmando que no es viable ni sostenible y podría endeudar al Estado. También enfatizó que la necesidad de mejorar las pensiones no debe ser relativizada por casos de corrupción.

El 1 de agosto, el Presidente Gabriel Boric presentó, a casi cinco meses del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, la propuesta de “pacto fiscal” de su gobierno. El Mandatario confirmó que no se insistirá en el Senado con la fórmula rechazada en marzo, y que la nueva iniciativa del Ejecutivo se estructurará en torno a seis lineamientos, buscando recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen al 2,7% del PIB.

El anuncio del pacto fiscal logró generar comentarios positivos en la oposición. Esto, aunque en la UDI reiteraron la línea que vienen marcando desde hace un par de semanas a través de su presidente, Javier Macaya: “No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia, si el ministro Giorgio Jackson sigue en el Gobierno”. En tanto, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, ve con “pésimos ojos” la iniciativa de pacto fiscal que presentó este martes en cadena nacional el Presidente Boric.

El senador Daniel Núñez (PC), miembro permanente de la comisión de Hacienda de la Cámara, destacó que las pymes y parte del gran empresariado “se han abierto al diálogo”, aunque lamentó que en lo político la UDI y el Partido Republicano “parece que son solo uno y están actuando unidos”. Sin embargo, sostuvo que hay “voces más abiertas a la discusión” en RN y Evopoli, por lo que “esto no está desechado”.

El senador Núñez aseguró que el debate recién comienza y, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, valoró que el Gobierno haya cedido con “el proyecto rechazado” ya que “no era viable insistir en el Senado”. Ahora, agregó, se abre un espacio para fijar elementos esenciales. La mira está puesta en la inversión de los recursos extraordinarios que quiere recaudar el Gobierno para “materia social”: pensiones, fin de la lista de espera en salud y seguridad ciudadana.

El legislador, también miembro de la comisión Especial Mixta de Presupuestos, se mostró preocupado por la implementación del impuesto a los “superricos”, lo que no estuvo reflejado en la propuesta del pacto fiscal, pero pese a considerar que “es necesario y justo”, reconoció que “no están los votos”.

Al otro lado de la vereda, la derecha, afirmó el senador Núñez, “quiere que nosotros le cobremos impuestos a los salarios que son menores a los $770 mil. Y a nosotros nos parece que es una medida injusta, regresiva socialmente y a la que nos oponemos tajantemente”.

“Como PC consideramos que un trabajador calificado, profesional, que tenga ingresos promedio y que bordea los $2 millones, no se debería ver afectado. Ingresos altos son de $2 millones hacia arriba (…) El objetivo es que los que tienen más paguen más”, declaró el militante comunista.

Cabe mencionar que el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, fue crítico con el anuncio presidencial: “Para subir impuestos no va a contar con nuestros votos”. El diputado Ramírez lamentó “la forma en que se da nacimiento a este pacto, primero porque no es un pacto, ellos no han acordado nada con nosotros, no se han sentado a conversar, no hubo propuestas concretas”.

Las palabras del diputado UDI encontraron respuestas en la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), quien emplazó al gremialismo por restarse del diálogo tributario y los acusó de boicotear la propuesta. “Quienes se restan de dialogar, quienes ponen como condición para hacer un esfuerzo en pensiones que les saquen un ministro que no les parece, se están restando de ese pacto, están boicoteando ese pacto”, aseguró Tohá en conversación con Radio Infinita.

Gran empresariado, Pinochet y el “chorreo”

El empresariado agrupado en la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) ha manifestado que las consecutivas alzas de impuestos en la última década han sido causantes de la desaceleración del crecimiento económico. Según el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, “en lugar de aplicar alzas tributarias o nuevos impuestos, proponemos avanzar en un acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público, pues el crecimiento explica la mayor parte del incremento de la recaudación fiscal en los últimos 30 años”.

“Cuando escucho planteamientos de este tipo, se nos viene a la mente a los que tenemos un poquito más de canas, los argumentos de Pinochet del chorreo. Se nos dijo todos los años 80 que no nos preocupáramos de que en Chile había pobreza, que no nos preocupáramos de las terribles desigualdades que habían, porque una vez que la economía creciera iba a ver un chorreo espontáneo, porque ‘el vaso se llenaba y chorreaba hacia abajo'”, cuestionó el senador Núñez en El Mostrador Vodcast. Ese tipo de teorías económicas, para el legislador, “son reaccionarias y descalificadas por el paso de la historia”.

“Me parece que el gran empresariado recurra a ese tipo de argumentos es volver a la lógica neoliberal más salvaje y más brutal”, sentenció el senador Núñez, recalcando que en el mundo desarrollado OCDE se ha logrado igualdad social, mayor equidad, con políticas públicas, “no solo con desarrollo del mercado”.

Pese a la crítica, el senador Daniel Núñez remarcó que de todas formas “el pacto fiscal tiene medidas para estimular el crecimiento”. “Estamos conscientes del estancamiento, pero hay que hacer un esfuerzo para mejorar políticas públicas”, planteó.

Mejorar la PGU con ahorros fiscales “no es viable”

Durante la cadena nacional del pacto fiscal, el Presidente Boric remarcó la necesidad de la creación de un sistema tributario moderno, “justo, eficiente, que entregue garantías a todos de cómo se usan los impuestos”. Explicó que la idea es que este nuevo sistema entregue “certeza de que los que tienen más, pagarán más, y que los inescrupulosos no tendrán opción de evadir impuestos”, según explicó, porque “tenemos urgencias ciudad

“Tenemos urgencias ciudadanas por financiar”. Así, el Jefe de Estado destacó que la primera y más urgente prioridad es el aumento de las pensiones “de los adultos mayores con la reforma previsional, aumentando la PGU a $250 mil mensuales”.

En paralelo, la UDI también propone aumentar la PGU a $250 mil. Pero, a diferencia de lo que plantea el Gobierno, este aumento no requeriría de una reforma tributaria, ya que consideran que los recursos están en la recaudación del litio, el recientemente aprobado royalty minero, solo agregando “eficiencia” en el gasto público.

En línea con lo manifestado por el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien llamó a ser cuidadosos con los números, el senador Núñez señaló que la propuesta que ha hecho la UDI de mejorar la PGU en base “supuestamente” a ahorros fiscales “no es viable, no es sustentable, va a endeudar al Estado y nosotros somos un gobierno responsable en materia financiera”.

“Vamos a llevar este pacto tributario al Congreso, a través de al menos dos proyectos de ley, y en última instancia, aquellos que no quieren mejorar las pensiones, disminuir la lista de espera y niegan recursos al Estado, que la ciudadanía lo sepa y voten en contra, pero no podemos no hacer el debate democrático en los espacios que corresponde”, argumentó el parlamentario representante de la Región de Coquimbo.

¿Errores administrativos o corrupción?

Respecto al Caso Convenios y sus aristas, como lo ocurrido con Democracia Viva o el “Caso Lencería”, el senador Núñez sostuvo que “que haya casos de corrupción no puede en nada relativizar la necesidad que tenemos de mejorar pensiones para adultos mayores”, sobre todo porque hay situaciones dramáticas ocurriendo en el país. “Cuando uno sale en la mañana, ve al caballero de 80 años vendiendo Super8 en la calle, bien vestido, elegante. No es gente en situación de calle, pero que están viviendo en la pobreza. Y, según Casen, lo que más ayudó a disminuir la pobreza fue la PGU”, comentó el senador.

La más reciente baja del Gobierno por el polémico caso de las transferencias estatales fue Alejandra Jiménez, quien renunció a la seremi de las Culturas de la RM. La ahora exautoridad firmó dos convenios que habilitaron una transferencia de más de $10 millones a la ONG El Circo del Mundo Chile, institución donde, además de cofundadora, fue directora académica antes de asumir su actual cargo.

En este caso, precisó el senador Núñez, “hay un error administrativo y un conflicto de interés”. En su opinión, un caso de corrupción ahí “no se aprecia, porque no son los mismos casos que ocurrieron en Democracia Viva”.

“Ambas son situaciones irregulares. En uno hay errores administrativos por conflictos de interés. En el segundo, y comparto lo que dice el Contralor, en el caso de Democracia Viva, hay visos de corrupción y la justicia determinará la envergadura y las sanciones correspondientes”, añadió.