Caso Cascadas sigue inconcluso: recurso contra Leonidas Vial continúa “en estudio” tras ocho años

El 3 de diciembre de 2015, Leonidas Vial Echeverría y la corredora LarrainVial fueron notificados de que el 29° Juzgado Civil de Santiago había acogido sus reclamos por las multas que les impuso la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) en septiembre de 2014, en el marco del Caso Cascadas. Ante esta decisión, la entonces SVS, representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), apeló la anulación de la multa ante la Corte de Apelaciones.

Es importante recordar que en septiembre de 2014, la SVS buscó imponer la multa más alta de su historia, por un total de UF 4.010.000, en el contexto del cierre de la investigación de las “cascadas”. Esto ocurrió después de que accionistas minoritarios de SQM denunciaran un esquema de compraventa de acciones para beneficiar al accionista mayoritario. La sanción más grande recayó en ese accionista, Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet, por un monto de UF 1.700.000.

Larrain Vial, la corredora de bolsa de Vial Echeverría, fue señalada como parte del cuestionado esquema de transacciones. Sin embargo, la mayoría de las disputas judiciales en las que León Vial ha estado involucrado para evitar las consecuencias del caso han resultado a su favor. Han pasado más de ocho años desde entonces, y aún no hay una sentencia que ponga fin al proceso.

Sin embargo, un escrito del 28 de agosto, emitido por la Corte de Apelaciones y consignado por el medio Interferencia, señala que “la presente causa, en virtud del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, queda en estudio por el tiempo máximo ante la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por el Ministro (S) Carlos Escobar Salazar y por el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq”.

El Poder Judicial no ha proporcionado comentarios a las consultas de la prensa sobre el estado del caso y la inminencia de una sentencia. No obstante, fuentes cercanas al caso han informado al citado medio que se trata de una situación en la que los ministros aún no han llegado a un acuerdo. “Cuando alguno de los miembros del tribunal necesite estudiar con más detenimiento el asunto que va a fallarse, se suspenderá el debate y se señalará, para volver a la discusión y al acuerdo, un plazo que no exceda de treinta días”, establece el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Hasta el día de hoy, Leonidas Vial solo ha tenido resultados favorables. El primero de ellos ocurrió en 2017, cuando la causa se suspendió debido a un recurso de inaplicabilidad presentado por él mismo ante el Tribunal Constitucional (TC), relacionado con una norma invocada por la SVS en el proceso sancionatorio que resultó en la millonaria multa. La decisión del TC fue un éxito, ya que a mediados de 2018, este tribunal falló a favor de Vial, lo que en la práctica significa que incluso si el CDE gana el recurso de protección, la multa no podrá superar los US$646.000, mucho menos que los US$20 millones que originalmente impuso la SVS.

Después de que se reanudara la causa a fines de 2018, se han producido una serie de siete gestiones y circunstancias que han retrasado la vista del caso hasta el momento. Las causas de Larraín Vial S.A., Leonidas Vial y sus ex ejecutivos se han acumulado en una sola; hubo una larga controversia sobre una citación a declarar para Joaquín Cortez, director de la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS); la vista del caso se suspendió en varias ocasiones a solicitud consensuada de los abogados de todas las partes; se produjo la pandemia de COVID-19; no se designó un relator; se anunciaron alegatos que luego se suspendieron, y nuevamente no se designó un relator en más de una ocasión.