NotCo le gana a los lecheros del sur: Corte de Apelaciones descarta que haya “competencia desleal”

Este martes, la Corte de Apelaciones de Valdivia anuló la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda de competencia desleal interpuesta contra The Not Company por la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos.

La primera sentencia, realizada en mayo de 2023, respaldó a la parte demandante tras tres años de iniciado el proceso judicial. Declaró que NotCo “ha incurrido en actos de competencia desleal” y que debe “cesar de realizar conductas que constituyan actos” de este tipo, según el Primer Juzgado Civil de Valdivia. Asimismo, exigió la “prohibición de realizarla en el futuro”.

Los argumentos del gremio lechero se centraban en las bebidas vegetales NotMilk, afirmando que estas “se aprovechan del prestigio de la leche confundiendo el producto con ésta, pero al mismo tiempo, la descalifican en todo aquello que le sea posible precisamente para desviar clientela“.

Frente a la sentencia en contra, NotCo recurrió a la Corte de Apelaciones de Valdivia para intentar revertir la resolución de primera instancia, demostrando que lo señalado por el gremio respecto a las estrategias publicitarias de The Not Company no era real.

Marketing de NotMilk

Sobre la publicidad de NotMilk, el tribunal de alzada señaló: “Los antecedentes acompañados por las partes que dan cuenta de la campaña publicitaria desarrollada por la demandada, en caso alguno pretenden decir que su producto es leche, aunque destaca particularidades de este que son similares a la leche de vaca. Se advierte un importante esfuerzo por informar acerca del origen de la compañía y sus productos diferenciándose de aquellos de origen animal, por ello no es dable presumir que los consumidores regulares de leche de vaca, que prefieren un producto natural, opten por una bebida de origen vegetal, creada a través de la inteligencia artificial, como Not Milk”.

Además, la corte se enfocó en determinar si las aseveraciones de NotCo eran incorrectas o falsas. “De los medios de prueba acompañados, no se ha logrado acreditar esta conducta”, indicó el fallo. “En la presentación del producto se expresa que es una bebida vegetal, la marca es Not Milk (no leche), se presenta una vaca tarjada (no es animal) y en la publicidad se expresa que no es leche, aunque se parece”.

La corte también consideró la afirmación de NotCo de ser “mejor que la leche” animal. “No puede entenderse como una aseveración falsa en sí misma, lo que ya ha sido resuelto por la jurisprudencia”, sostuvo.

Por otra parte, la Corte de Apelaciones destacó que “es propio de las estrategias publicitarias el uso de este tipo de adjetivos para potenciar el consumo de sus productos, sin que pueda estimarse un acto de competencia desleal, dado que habrá consumidores que compartirán esa afirmación y otros que no, dependiendo de la percepción que cada uno tenga del producto”.

El tribunal de alzada explicó en el fallo que “la clientela no es cautiva, lo que permite justamente la incorporación de nuevos productos y la mejora o versatilidad de los existentes”.

Finalmente, enfatizó la importancia del “resguardo de una competencia del mercado, que si bien puede ser dura, no necesariamente se torna en ilegítima, en especial debe adaptarse a los cambios sociales y de consumo, que en la actualidad permite la comercialización de una serie de productos, orgánicos, sin origen animal, o libres de crueldad animal; que responden a las exigencias de consumidores específicos y por otra parte estarán los que prefieran los naturales por sobre los procesados o creados en laboratorios, o por intermedio de la inteligencia artificial”.