Latinoamericanos superan a otras regiones del mundo en compras en comercio electrónico 

Según una encuesta realizada por la compañía de seguros Chubb, los consumidores latinoamericanos son los usuarios más frecuentes de tiendas online entre las regiones encuestadas.

De acuerdo al estudio titulado “Crossing the e-commerce trust divide”, uno de cada cuatro (25%) de los encuestados latinoamericanos compra en línea varias veces a la semana, el doble de la tasa de consumidores en otras partes del mundo.

Además, según el sondeo encargado por Chubb a iResearch Services, casi tres cuartas partes de los latinoamericanos (74%) visitan y compran en plataformas de comercio electrónico al menos varias veces al mes, en comparación con el 62% de los encuestados norteamericanos, el 59% de los europeos y el 56% de los asiáticos.

“Esto ha sido impulsado por la alta adopción de los dispositivos móviles y las redes sociales durante la última década”, dijo Gabriel Lázaro, executive vicepresident y head of digital del negocio internacional de seguros generales de Chubb.

Chubb remarca que los consumidores dicen que tener un seguro aumentaría su confianza para realizar compras en línea, pero señala que son sensibles al precio.

La encuesta arroja que, a siete de cada 10 consumidores les gustaría tener cobertura, principalmente para proteger las compras de productos electrónicos, electrodomésticos, equipos de ejercicio y ropa. Para proteger esas compras, señalan los resultados de la encuesta, la mayoría dice que estaría dispuesta a agregar el uno por ciento del precio de los artículos que compran.

Hay un área en la que los consumidores y los vendedores en línea sí están alineados: ambos quieren una experiencia de compra más segura de extremo a extremo. “La disponibilidad de seguros en línea puede contribuir a construir y mantener la confianza”, dijo Amy McNeece, head of partnerships for digital consumer and small business de Chubb en América del Norte.

“Eso es particularmente cierto para las empresas más pequeñas que necesitan pensar en cómo construir y proteger sus marcas y conseguir clientes recurrentes”, agregó McNeece.

Confianza y tiendas en redes sociales

Según la encuesta de Chubb, los consumidores que compran en plataformas de comercio electrónico confían más en estas plataformas que en las empresas que venden a través de ellas. Esta brecha de confianza es más pronunciada entre los usuarios de comercio en redes sociales, con un 85% confiando en estos mercados en comparación con las empresas que venden en estos canales.

La encuesta también revela que la mayoría de los vendedores en línea desconfían de los sitios de comercio de redes sociales en áreas como la gestión de inventario, reembolsos, envío, procesamiento de pagos y seguridad. Además, muchos consumidores informan haber experimentado fraude financiero, pérdida de pagos y recibido productos dañados al comprar en línea.

Amy McNeece de Chubb destaca la importancia de un “viaje” de cliente simple y confiable, señalando que problemas como entregas deficientes o estafas pueden erosionar la confianza del consumidor de forma rápida.

Gen Z, Millennials y Gen X unidos

Nada en el comercio electrónico es más importante para los consumidores que la seguridad de los pagos. Casi ocho de cada 10 consumidores en todo el mundo dicen que la seguridad de la plataforma de pago es su principal preocupación.

El aumento de la confianza en los mercados de redes sociales no se limita a la Generación Z o a las mujeres. Las generaciones nacidas después de los Baby Boomers (Generación Z, Millennials y Generación X) tienden a sentirse más cómodas con el comercio en las redes sociales que con otros canales de venta. Los hombres tienden a usar las plataformas de redes sociales para comprar más que las mujeres en una brecha del 61% al 31%. La Generación Z, el grupo de edad más joven encuestado, compra a través de las redes sociales dos veces más que los compradores de la Generación X.

