Janet Yellen elogia potencial de Chile como socio estratégico para la transición energética

Este viernes inició su visita a Chile la máxima autoridad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, considerada la economista más poderosa de Estados Unidos, país con el cual Chile mantiene un tratado de Libre Comercio desde hace 21 años. Yellen llegó hasta el Ministerio de Hacienda y fue recibida por su par chileno, el ministro Mario Marcel.

Previo a su visita a las instalaciones de Albemarle en Antofagasta, en las dependencias del ministerio, ambas autoridades encabezaron una mesa redonda con empresas privadas para conversar sobre transición energética, y efectuaron una reunión bilateral donde se abordaron temas como la transición hacia una economía más sustentable y el uso de minerales como el litio para desarrollar industrias como la electromovilidad.

“Estamos muy orgullosos de que Janet Yellen haya elegido Chile para prolongar su viaje, después de participar en la conferencia de ministros de Finanzas del G20 en Brasilia, Brasil. Haber dado prioridad a Chile es un buen reflejo de los fuertes vínculos económicos entre nuestras economías, tanto pasados ​​como presentes”, señaló el ministro Marcel.

Socio estratégico

Mario Marcel afirmó que las políticas norteamericanas y chilenas se han complementado adecuadamente y mantienen esta tendencia de cara al futuro pues ambos están enfocados en la transición hacia energías más limpias.

“Chile podría convertirse en un socio estratégico en el suministro de materiales y componentes críticos para el desarrollo de la industria de energías limpias de EE. UU., lo cual en el contexto de la ley IRA, permitiría que ambos países aprovechen oportunidades para el fomento de la producción de bienes con valor agregado, la identificación de sinergias en las cadenas de valor, la promoción de la inversión y la transferencia de tecnología, entre otros”, señaló el jefe de la billetera fiscal.

Por su parte, Janet Yellen afirmó que está impresionada con la agenda de nuestro país. “Felicito al ministro Marcel por su liderazgo y espero que tengamos una colaboración adicional entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Ministerio de Hacienda ya que compartimos muchas prioridades”, señaló tras arribar a las reuniones en Teatinos 120.

“Estoy muy impresionada con la agenda de Chile, que incluye la forma como se han abordado temas de energías limpias y bonos verdes. El liderazgo de Chile, como se ha desplegado hoy día, fue parte de una discusión fantástica que he tenido con el ministro Marcel y con distintas firmas y empresarios de distintos sectores de Chile hablando de la transición energética”, agregó.

Beneficio mutuo

Respecto al interés de Estados Unidos en la industria minera, Yellen señaló que “Chile, como productor de litio y de cobre, tiene un rol clave que jugar en esta cadena de suministro en la transición mundial hacia energías limpias, y las empresas y Estados Unidos están invirtiendo en ello”.

“Vemos esto como una oportunidad de mayor integración en la cadena de suministro con beneficio para ambos países. Nuestra colaboración potencial y continua se extiende más allá de la energía limpia y es un ejemplo que es de mucho interés para nosotros, por parte del Tesoro, poder fomentar la inversión directa extranjera, la seguridad nacional y seguir colaborando con las mejores prácticas de inversión”, concluyó.

Ronda de reuniones

Tras los saludos protocolares, Yellen y Marcel integraron una mesa redonda sobre finanzas sostenibles en las que participaron el gerente general de CPMC, Francisco Ruiz Tagle; el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman; la presidenta de AMCHAM, Roberta Valenca; la representante en Chile y gerenta de Países del Cono Sur del BID, Florencia Attademo-Hirt; el gerente general de HIF Global, César Norton: el country manager de Societé General, Paul Miquel; la gerente de medioambiente de Prime Energía, Silvia Ormazábal; el senior country officer de JP Morgan, Andrés Errázuriz; el country head de Bank of America, Rodrigo Demaría; el general Counsel de Grupo Cerro, Pablo Carvallaro; y la directora de Invest Chile, Karla Flores.

Posteriormente Yellen y Marcel se dirigieron al despacho del ministro para la fotografía oficial y luego sostuvieron una reunión bilateral junto al equipo del Ministerio y la delegación norteamericana. En esta última, estuvieron presentes por la delegación americana el Chief of Staff, Didem Nisanci; la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan; Under Secretary for International Affairs, Jay Shambaugh;, Climate Counselor, Ethan Zindler; Deputy Assistant Secretary for the Western Hemisphere, Michael Kaplan; Attaché for South America, Adam Goldsmith: y Assistant Secretary for Public Affairs, Lily Adams.

La delegación chilena estaba compuesta por la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el Embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés; la Jefa de Gabinete del Ministro, Tatiana Vargas; la Coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales, Carola Moreno; el Coordinador Macroeconómico, Andrés Sansone; el asesor de la Coordinación de Finanzas y Asuntos Internacionales, Rodrigo Monardes.

Durante la tarde, el ministro cruzó a La Moneda para la reunión de Yellen con el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien además estaba acompañado de la Canciller (S), Gloria de la Fuente, del ministro de Economía, Nicolás Grau, del Embajador Juan Gabriel Valdés, del subsecretario (s) de Relaciones Internacionales, Sebastián Gómez, y del presidente de la Comisión de Hacienda, senador Ricardo Lagos Weber.

Visita a Antofagasta

Mañana, sábado, Yellen y Marcel visitarán las instalaciones de la empresa productora de litio estadounidense Albermarle en Antofagasta, donde además conocerán la labor de la aceleradora de startups Aster Accelerator en su espacio en las Ruinas de Huanchaca.

El comienzo de la jornada está programado para las 10:40, en el museo Ruinas de Huanchaca, donde representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informarán sobre el rol de la región de Antofagasta en el desarrollo del Corredor Biocéanico Capricornio (CBC) Brasil-Paraguay-Argentina-Chile, centrados en el apoyo técnico del BID a estos países para realizar mejoras de infraestructura social y ambientalmente sostenibles, con impactos económicos positivos en sectores como agricultura y minería.

Luego participarán de una mesa redonda con empresarios tecnológicos financiados por el Proyecto Aster Accelerator y con representantes de startups.

Por la tarde, la agenda contempla una visita a la planta de Albemarle, uno de los principales productores de litio de Estados Unidos, en Antogafasta. Allí conocerán el proceso de producción y almacenamiento del mineral a través de una visita que guiará el presidente de la compañía, Eric Norris.