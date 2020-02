Al rojo la pelea UDI-Evópoli por La Araucanía: Felipe Kast notifica a Van Rysselberghe que “esto no es una maniobra política”

Una voz que debía dar su parecer respecto al escándalo de corrupción que sacude al Ministerio de Obras Públicas de La Araucanía, era la del senador Evópoli, Felipe Kast, representante de la circunscripción.

En entrevista con La Tercera, el exprecandidato presidencial se desmarcó de las declaraciones de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue en las que aseguró que este caso es "una maniobra política de muy mala clase".

"Esto no es una maniobra política, esto es un caso de corrupción grave que debe ser investigado. No cambiemos el foco de lo realmente importante", sostuvo el parlamentario.

También, destacó la gestión de Evópoli al crear números de teléfonos para canalizar casos de corrupción.

"Me pregunto qué habría ocurrido si no hubiésemos abierto este canal de denuncias en Evópoli. Probablemente no habríamos sabido de este caso", señaló el parlamentario con respecto al caso que llegó a manos del diputado y vicepresidente de Evópoli, Andrés Molina.

Cabe recordar que Molina le pidió la renuncia al seremi de Obras Públicas de La Araucanía, Henry Leal, por su presunta responsabilidad en la trama de coimas al interior del MOP.

"Andrés Molina ha sido un luchador incansable contra la corrupción y el nepotismo en el Estado, y por supuesto que se debe revisar la permanencia de varias personas luego de investigar lo ocurrido", señaló Kast.

Al ser consultado sobre las disputas entre dirigentes de la UDI y Evópoli, Kast aseguró que "no existen diferencias entre dirigentes de Chile Vamos, solo veo un caso grave de corrupción que debe ser investigado y sancionado".

También, dijo estar convencido de la inocencia del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien fue nombrado por Hasbún para concretar eventuales gestiones para la solución de los problemas contractuales con el MOP del empresario Bruno Fulgeri.