Proyecto que prohíbe el corte de luz por no pago de gastos comunes durante la pandemia pasa a la Sala de la Cámara de Diputados

En condiciones de pasar a la Sala, luego de aprobarse en general y en particular, quedó el proyecto que restringe temporalmente la facultad del administrador para suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico a quienes se encuentren morosos en el pago de gastos comunes durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia del Covid-19.

Para el presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Winter (CS), esta iniciativa que viene a modificar la Ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, es relevante pues resuelve un tema que el Ejecutivo no tuvo presente a la hora de anunciar el periodo de estado catástrofe.

“Tras el anuncio Presidencial quedó pendiente el corte de los servicios básicos por no pago de los gastos comunes. Esto es muy delicado, pues la comunidad del edificio necesita ese dinero y lo que aquí se dice es que la deuda no se suspende ni se rebaja, solo que no se les puede cortar la luz hasta que termine el estado de catástrofe”, afirmó el legislador, quien fue designado para informar sobre el punto a la Corporación.

En la sesión, también se despachó a la Sala el segundo informe relativo al proyecto que modifica la Ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia.

Cabe recordar que la propuesta debió ser revisada nuevamente por la instancia dada la presentación de indicaciones durante su tratamiento en la Sala, ocasión en que se aprobó en general por la unanimidad de los presentes. Informará sobre esta iniciativa el diputado Osvaldo Urrutia (UDI).

En la Comisión, también se votó el proyecto que modifica la citada Ley 19.537 y que tiene como finalidad rebajar el valor de los gastos comunes ordinarios, en proporción a los bienes de dominio común que se encontraran inutilizables, en razón de medidas de prevención adoptadas durante el periodo de emergencia sanitaria.

En este caso, el grupo parlamentario optó por rechazar en general la propuesta, punto que ahora deberá resolver la Sala y respecto de lo cual informará a nombre de la Comisión la diputada Natalia Castillo (RD).

Copropiedad

La Comisión de Vivienda, además, continuó con el estudio del proyecto sobre nueva Ley de Copropiedad inmobiliaria, para lo cual escuchó, por la vía telemática, al presidente y al gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso y José Tomás Riedel, respectivamente; y al director regional del Maule de la Fundación Urbanismo Social, Rodrigo Hernández.

El diputado Winter explicó que la mencionada normativa es larga y compleja, ya que establece una nueva ley de copropiedad urbana. Dijo que el texto contiene más de cien artículos y, debido a ello, no se ha entrado aún en la etapa de la votación.

“En esta norma se incluirían temas como el arriendo informal a través de plataformas como Airbnb, la tenencia de mascotas y los gastos comunes, que son temas que afectan de manera diaria a las y los chilenos”, resaltó.