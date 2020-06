En la antesala del Día del Padre: Ministra Rubilar informó que todos los cementerios del país permanecerán cerrados este fin de semana para "evitar aglomeraciones"

Durante esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, anunció que a partir de este viernes se cerraran todos los cementerios del país para este fin de semana.

Según informa Emol, Rubilar explicó que el objetivo de la medida en la antesala del Día del Padre es "evitar las aglomeraciones que puedan generar un impacto sobre la salud de la población, aumenten los contagios y con eso, aumentar la posibilidad de hospitalizaciones graves y fallecidos, que es lo que no queremos".

En este sentido, la secretaria de Estado sostuvo que "entendemos que es una fecha especial, es una fecha importante, pero probablemente el acto de cuidado más grande que hoy podemos tener con nuestros padres es no ir a verlos, el acto más grande de solidaridad que podemos tener es no generar aglomeraciones, por muy loable y sensible que sea por supuesto el ir a acompañar a nuestro seres queridos en el cementerio".

"Van a estar cerrados los cementerios a lo largo de todo el país, sábado y domingo, exceptuando por supuesto los servicios funerarios de urgencia con los protocolos covid correspondientes para el velorio y el funeral propiamente tal", acotó. Además, apuntó que en las comunas que "no están en cuarentena pueden haber personas que quieran durante el mes de junio, sin considerar este sábado y domingo, ir a visitar a las personas que han perdido, van a haber horarios establecidos y formas de regulación dependiendo del cementerio para coordinar esas visitas", concluyó.