Jefe de Defensa en La Araucanía a días del estado de excepción: "No venimos a hacer ningún tipo de acción directa contra las comunidades mapuche"

El 12 de octubre el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción en la Macrozona Sur y dejó a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco bajo control militar de la Defensa Nacional. Con ello el general Lionel Curti quedó a cargo de coordinar las labores de los militares que apoyan a Carabineros y la PDI.

A días del decreto, el Jefe de la Defensa nacional hace un balance del despliegue armado en La Araucanía, aclarando que "no venimos a hacer ningún tipo de acción directa contra las comunidades mapuche, sino que los vinimos a resguardar y a ayudar a capturar a quienes se aprovechan de las comunidades para sus actos criminales".

En entrevista con La Tercera, el general Curti afirmó que "no he tenido ningún problema con las comunidades mapuches. Esto no es un tema de las comunidades mapuches, no vengo en ningún momento a tener problemas con ellos. Nosotros venimos a apoyar a las policías para ojalá detener a quienes atemorizan tanto a la población en general como a las comunidades mapuches".

Consultado por si hay una "militarización" de la zona, el general Curti sostuvo que "no la califico así". "No considero que se esté desarrollando de esa forma. Insisto: estamos dando mayor seguridad a la población civil y apoyando la labor de las policías para que no los ataquen diariamente y no mueran ni más carabineros ni más policías", reiteró.

El general de brigada dijo que "los únicos que deben tenerle miedo a la presencia de las Fuerzas Armadas en La Araucanía son aquellos que están delinquiendo". Y advirtió que de ser atacados y ponerse en riesgo su vida, "mi gente sabe lo que debe hacer".

"El Ejército es de todos los chilenos y para ellos estamos trabajando", sentenció desde Temuco el general Curti, quien afirmó al matutino que "esto no para. Es 24/7".