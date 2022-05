Alcalde de Pedro Aguirre Cerda tras muerte de joven por impacto de bala en la comuna: "Estamos bajo la ley de los delincuentes"

"Estamos viviendo tiempos muy difíciles". Con esta afirmación, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, se refirió a la muerte de un joven de 19 años este jueves producto de un impacto de bala en la población La Victoria; ubicada en la comuna de la Región Metropolitana.

Con un llamado a "intervenir a estas bandas de narcotraficantes con personal que esté capacitado, que tenga las herramientas necesarias", el jefe comunal aseguró que la muerte del joven afuera de un Cesfam "es la gota que desbordó el vaso".

El alcalde Astudillo dijo a radio Cooperativa que "ya llevamos varios meses insistiendo con el gobierno central y con la administración anterior, solicitando mayor presencia de las policías, que se actúe, porque hay sectores de la comuna que se han sido tomados por las bandas del crimen organizado, donde ocurren balaceras con mucha frecuencia".

El edil de Pedro Aguirre Cerda sentenció que "esta situación no hay cómo detenerla". Y relató: "nosotros habíamos hechos varias gestiones con el gobierno anterior para solicitar que se intervenga, se han aportado antecedentes a Fiscalía, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poder detener esta situación, (pero) hoy día vemos que estos delincuentes gozan de total impunidad".

Finalmente, el alcalde Astudillo aseguró que hay que trabajar "todos de la mano" para poder detener situaciones com esta, afirmando que se necesita "mano dura para poder detener a los responsables". A su juicio, no se debe permitir que ellos "sigan dictando las leyes", porque, hasta el momento, "esto se ha transformado en un lugar donde la ley que rige para todo el territorio nacional no se cumple y estamos bajo la ley de los delincuentes".