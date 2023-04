Juan Sutil (Chile Vamos) y republicano Gabriel Domínguez marcan diferencias sobre nueva Constitución

A dos semanas de las elecciones, los candidatos al Consejo Constitucional por la Región de O’Higgins confrontaron posturas en un programa de TV. Sutil aseguró que la Constitución vigente ha llevado a problemas como la inseguridad, la delincuencia, la pulverización del poder político y la destrucción de la educación, mientras que Domínguez defendió que los problemas actuales no son constitucionales y que los derechos sociales no son derechos verdaderos, sino que dependen de la disponibilidad de recursos. Ambos candidatos reflejaron las marcadas diferencias en la derecha, entre Chile Vamos y el Partido Republicano, de cara al 7 de mayo.

Los candidatos Juan Sutil (IND-Chile Vamos) y Gabriel Domínguez (Partido Republicano), ambos aspirantes a obtener un cupo al Consejo Constitucional por la Región de O’Higgins, confrontaron posturas e ideas en mini-debate del programa “Tiempo de Constitución”, de El Tipógrafo TV. Fue una conversación no sin asperezas, sobre todo a la hora de identificar los supuestos “males” de la actual Carta Magna.

Sutil aseguró que “tenemos una Constitución vigente que nos tiene sumido en los peores problemas: inseguridad absoluta para las personas, en sus barrios, en sus villas, en sus casas. Tenemos delincuencias, narcotráfico, delitos de extorsión, descuartizamientos y suicidios. Aparte de problemas históricos, como lo que sucede en La Araucanía”.

El empresario agregó que “tenemos una Constitución que destruyó la educación, pulverizó el poder político a través de 21 partidos y un sistema electoral inadecuado; y tiene de alguna forma garantizado los derechos sociales, porque todos los chilenos tenemos derecho a tener los beneficios que el Estado otorga a través de los servicios. Sin embargo, es una mala Constitución. Además, no es la Constitución del año 80, es la Constitución del año 2005, que la proclamó el Presidente Lagos”.

Domínguez, abogado UC y ex asesor legislativo de la bancada republicana, no estuvo de acuerdo. “Yo quiero recordarle que el sistema político es una ley orgánica, no es Constitución, fue el (fin del) sistema binominal (el que lo hizo). Decir que la Constitución pulverizó el sistema político, no es así. Ha sido una serie de errores. Yo creo que Juan cae en el discurso de la izquierda, porque le achaca muchas deficiencias a la Constitución, que son (materia) de ley (…) la gente ya no cree que los problemas sean constitucionales. La gente habla de migración, de seguridad. Y esos no son problemas que se abordan principalmente en la Constitución, sino en las leyes y en la política práctica”, sostuvo.

Ante ello, Sutil insistió en que “Cuando tú redactas una Constitución, puedes mandatar. Por ejemplo, hoy día Chile es un país garante a los delincuentes. Y tú en la Constitución puedes generar instancias que puedan permitir que las personas que son víctimas también tengan su garantía. Y puedes tener una Defensoría de las Víctimas, o también podrías tener el día de mañana una institución independiente que se ocupe de la corrupción y el narcotráfico”.

También discreparon sobre si los derechos sociales deben garantizarse en la Constitución. “Es importante, si nos va bien, establecer no solo los derechos, sino que también los deberes que tiene que tener el Estado y las personas. Y por lo tanto, una señora que tiene un derecho, no le sirve de nada si va a ser operada un año y medio después. Por lo tanto, el Estado también tiene que proteger los derechos de las personas, pero también tiene que asumir los deberes de cómo los tiene que cumplir y hoy día el Estado no los cumple”, señaló Sutil.

El candidato republicano no tardó en retrucar: “La Constitución evidentemente asegura derechos. Derecho a la vida, la libertad personal, derecho a la reunión, y esos son derechos de primera generación. Después hay derechos de segunda generación, que son el derecho a voto, derechos asociativos; y están los derechos de tercera generación, que son los derechos sociales: vivienda, salud, educación, etc.. Pero ya los chilenos no son tontos. La Constitución (rechazada) era experta en asegurar esos derechos que evidentemente dependen de las circunstancias (…) Los derechos sociales no son derechos, porque dependen de la plata que tienes para pagarlos. Cuando tú dices tienes derecho a la vivienda, derecho a la educación, y no cumples con ese derecho, bueno, es que no es derecho”.

“Con el señor Juan Sutil tenemos diferencias políticas fundamentales. Dice que la Constitución vigente es la madre de todos los males. Nosotros no pensamos eso: la madre de todos los males es una izquierda revolucionaria; es una derecha que pacta con esa izquierda. Y yo no voy a llamar entreguista ni extremo al señor Juan Sutil, diferencias políticas que uno tiene el deber de disentir”, finalizó Gabriel Domínguez.

El debate completo se puede ver en este link.