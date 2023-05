Candidato Sadi Melo (PS): el señor feudal de El Bosque y cercano al preso exalcalde Aguilera

Estuvo 30 años en el sillón edilicio de la comuna del sector sur de la capital. Sus detractores al interior del Partido Socialista consideran que tuvo un estilo político poco sutil, de acarreo de votantes y clientelismo, similar al del exalcalde Miguel Ángel Aguilera, caído en total desgracia después que se denunciaran sus presuntos vínculos con narcos de San Ramón. De hecho, coincidían en muchas actividades, al encabezar comunas vecinas del sector sur de la capital, y varias veces fueron compitiendo en las mismas listas de la colectividad. Melo ha logrado sacar dos veces a su hijo mayor como diputado, y uno de sus dolores de cabeza fue la denuncia por VIF contra su primogénito, además de una posterior querella por cohecho y tráfico de influencias vinculada a ese caso. Todo se cerró en marzo pasado por parte de la Fiscalía, sin perseverar en la investigación por falta de mayores antecedentes.

Si bien por ley la comuna de El Bosque se creó en 1981, fue recién el 12 de agosto de 1991 cuando el entonces Presidente Patricio Aylwin concretó su instalación y nombró como su primer alcalde a Sadi Melo Moya, el emblemático militante del Partido Socialista (PS) que llevó las riendas del municipio por 30 años, hasta que la nueva Ley 21.238 puso límites al ejercicio del cargo de elección popular.

“Fue la segunda mayoría en las primeras elecciones democráticas tras el retorno a la democracia, pero fue reelecto alcalde por un pacto realizado al interior de la coalición Concertación, a la cual pertenecía. Desde entonces ha sido reelegido alcalde de la comuna de El Bosque sucesivamente en 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016”, describe una de las muchas biografías existentes.

Ha sido miembro del Comité Central y de la Comisión Política del Partido Socialista (PS) en reiteradas ocasiones. El año 2006 fue elegido vicepresidente de la colectividad y, en 2008, fue revalidado en el cargo, que ejerce hasta hoy.

“Se inventó la comuna de El Bosque para él y, de no haberse modificado la ley, seguiría siendo alcalde. Él tiene prácticas parecidas a las de Miguel Ángel Aguilera (exalcalde de San Ramón), como el acarreo de votantes, la generación de un aparato clientelar, que no solo les sirvió para reelegirse en el municipio, sino también en las internas del PS. Y con Aguilera no pocas veces participaron en las mismas listas. La diferencia con Aguilera es que no se mimetizó con los chicos malos. Pero tenía una maquinita bien aceitada. Recuerden que después sacó a su hijo como diputado”, comenta un socialista histórico. De hecho, en las elecciones internas del partido correspondientes al año 2010 hubo denuncias de Marcelo Díaz por los acarreos en El Bosque y San Ramón e, incluso, pedía anular las votaciones en esas comunas.

Cabe señalar que ambos exalcaldes coincidían constantemente en diversas actividades, ya que representaban a comunas del sector sur de la Región Metropolitana. Ejemplo de ello es que formaron parte del directorio 2017-2018 de la Asociación de Municipios Ciudad Sur, siendo su presidente Sadi Melo Moya. Y uno de los vicepresidentes generales fue Miguel Ángel Aguilera Sanhueza.

Denuncias

Profesor de Castellano por la Universidad Técnica del Estado y magíster en Urbanismo por la Universidad Católica, durante la dictadura colaboró en el Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE), trabajando en la zona sur de la Región Metropolitana, principalmente en lo que hoy es la comuna de El Bosque y sus alrededores. Casado con Ana Contreras, también profesora, y padre de cuatro hijos: Daniel, Leonardo, Francisco y Simón.

Su hijo mayor, Daniel Melo Contreras, fue presidente de la Juventud Socialista de Chile y ha resultado electo en dos ocasiones como diputado (periodos legislativos 2014-2018 y 2022-2026). En 2017, justamente respecto de su primogénito, se presentó una demanda por violencia intrafamiliar, por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en favor de la denunciante. La causa quedó en manos de la Fiscalía Oriente, cuyo Fiscal Regional de entonces, Manuel Guerra, la cerró.

Posteriormente, el 22 de junio de 2021, ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, se presentó una querella por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la investigación en contra de Sadi Melo, su hijo Daniel y otras tres personas, que supuestamente se habrían dado en el marco del proceso investigativo de esa denuncia por violencia intrafamiliar. Se acusaban presiones a testigos a cambio de cargos en el municipio de El Bosque, así como la intervención de personas cercanas a la familia Melo.

“En días posteriores de ocurridos los hechos de violencia, el padre de Daniel –Sadi Melo Moya, entonces alcalde de la Ilustre Municipalidad de El Bosque– se reunió conmigo en un café para reconocer los hechos cometidos por su hijo, y pedirme perdón a nombre de él mismo y de su familia, intentando evidentemente que el hecho no se investigara y que quedara en la impunidad”, señalaba la querellante en el relato de su denuncia.

Esta causa fue concluida el pasado 17 de marzo de 2023, en una audiencia en la que la defensa del diputado Melo Contreras esperaba que se decretara el sobreseimiento definitivo, pero primó ante el tribunal la oposición del Ministerio Publico, que se mantuvo en no perseverar en el procedimiento.

Despido de dirigenta de profesores

En su declaración de Patrimonio e Intereses, Sadi Melo informa que hoy se dedica a asesorías gremiales sin percibir remuneración por ello. Pero en julio de 2018 vivió la otra cara de esa moneda, cuando la entonces presidenta del Colegio de Profesores de la comuna de El Bosque, Paola Ossandón, sufrió la desvinculación de su trabajo por parte del municipio. Su caso se llevó a la Justicia Laboral y el Magisterio planteó en la oportunidad su preocupación por el despido de dirigentes gremiales.

“La profesora Ossandón asumió la conducción comunal del Magisterio en El Bosque luego de las últimas elecciones gremiales y trabajaba en el Programa de Integración Escolar local desde hace cinco años. Pese a ser bien evaluada en su trabajo por el DAEM respectivo, fue despedida sin que se entregaran razones de la decisión. La docente denunció que previamente habían ocurrido hechos de hostigamiento a su labor dirigencial, como su exclusión de reuniones sobre materias educativas en la comuna”, detallaba una nota publicada en la época en la página del gremio.

Y una de las últimas denuncias que enfrentó, antes de dejar el cargo de jefe comunal, fue recibida en la Contraloría General de la República, “en contra de los socialistas Sadi Melo y Johnny Carrasco, alcaldes de las comunas de El Bosque y Pudahuel respectivamente, por contratación cruzada de parientes para servicios que nunca se realizaron”.

El texto de la denuncia daba cuenta de que entre los meses de febrero de 2019 y agosto de 2020 ambos alcaldes habrían contratado a sus hijos de manera cruzada, es decir, Gabriela Carrasco en la Municipalidad de El Bosque y Daniel Melo en la Municipalidad de Pudahuel, para la implementación de servicios municipales que hasta hoy no existen en ninguna de las dos comunas.

Declaración de intereses

En la señalada Declaración de Patrimonio e Intereses dice tener dos propiedades, una en La Florida y otra en Lo Espejo (esta última una sucesión intestada de su padre junto a tres hermanos), las cuales suman un avalúo fiscal total de $90.706.658, pero en el Informe Comercial aparece que tiene dos propiedades habitacionales, en El Bosque y La Florida, que suman un avalúo fiscal total de $168.103.330.

Además, informa depósitos a plazo por un total de $27.296.075; y un vehículo Station Wagon Toyota año 2022. En cuanto a sociedades, registra participación en una empresa que ya no está vigente, que es Sociedad Consultora Morales y Melo Limitada, Nombre Fantasía Desarrollo Soluciones Ltda., que se creó en 2002.