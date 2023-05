Roger Waters se presentará en Chile el próximo 25 de noviembre

Será en el Estadio Monumental. El espectáculo cuenta con 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” y “Is This The Life We Really Want?”. Además, Waters estrena una nueva canción, “The Bar”. La venta general de entradas parte el próximo jueves.

Las productoras MFM y Sensible Events anunciaron este viernes la gira sudamericana de estadios de Roger Waters, llamada “This Is Not A Drill”.

Las primeras fechas anunciadas son en Uruguay, Argentina y Chile. En Chile, Roger Waters se presentará en el Estadio Monumental el sábado 25 de noviembre de 2023. La venta general comienza el jueves 11 de mayo a las 11.01 am en Ticketmaster.

El espectáculo cuenta con 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” y “Is This The Life We Really Want?”. Además, Waters estrena una nueva canción, “The Bar”.

Waters, voz principal, guitarra, bajo y piano, estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, guitarra y voz; Dave Kilminster, guitarra y voz; Jon Carin, teclados, guitarra y voz; Gus Seyffert, bajo y voz; Robert Walter, teclados; Joey Waronker, batería; Shanay Johnson, voz; Amanda Belair, voz y Seamus Blake, saxofón.

