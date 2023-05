Los vínculos del candidato Delgado con Torrealba en la construcción de los “guetos verticales”

Hoy busca un lugar como consejero constitucional en la Región Metropolitana representando a la UDI, y desde que salió del cargo edilicio en 2020 -tras 12 años como alcalde de Estación Central- para aceptar el llamado de Sebastián Piñera a ser ministro de Interior, ha intentado sacarse de encima las “chapas” que le dejó esta situación cuando estaba a cargo de dicha comuna de la zona sur poniente de Santiago, donde se entregaron permisos de edificación a varias inmobiliarias, entre ellas Su Ksa, responsables de estas monstruosas edificaciones, llamadas guetos verticales, que le permitieron al municipio de esa época recaudar $5 mil millones de pesos entre los años 2011 y 2020 por ese concepto. Esta empresa tiene como lobbista a Rodrigo Simonetti Zambelli, cuñado del también ex edil de Vitacura, Raúl Torrealba.

Rodrigo Delgado Mocarquer, el exalcalde de Estación Central, y ex ministro del Interior de la segunda administración de Sebastián Piñera, hoy busca representar las ideas de la UDI, su partido, como consejero constitucional por la Región Metropolitana. Dedicado estos últimos años a las asesorías y consultorías, además de ser directivo en el club de fútbol Palestino, Delgado ha intentado sacudirse de las polémicas y denuncias que aún aparecen tras 12 años de ocupar el sillón edilicio, principalmente por su participación en la instalación de los “guetos verticales”, esas moles edificadas en Estación Central, aprovechando la falta de un plan regulador y los vacíos legales que allí imperaban. La empresa inmobiliaria Su Ksa, fue una de las más beneficiadas en esta explosión constructiva en el tiempo en que fue alcalde.

Su Ksa, es la misma empresa que después llegó a Vitacura, de la mano de su abogado y lobbista, Rodrigo Simonetti Zambelli, cuñado del también exalcalde Raúl Torrealba, y quien es el encargado de administrar sus inversiones, según declaró la exautoridad en febrero pasado ante el fiscal Francisco Jacir, en la causa donde es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al fisco, y por lo que será formalizado el próximo 6 de junio, junto a otros cuatro ex funcionarios de la Municipalidad de Vitacura.

En la oportunidad, Torrealba también mencionó que, además, contaba con la asesoría de Arturo Gutiérrez, “un experto en materia de inversiones en fondos mutuos y acciones”, según consignaron los diarios La Tercera y El Mercurio, cuando tuvieron acceso a dicha declaración que estuvo bajo secreto durante 80 días.

De hecho, la empresa Su Ksa empezó a hacer varios edificios en Vitacura, y luego aparecieron vinculados a “Zoccalo”, como llamaron al proyecto subterráneo de comercio y estacionamientos propuesto para el sector de la plaza Lo Castillo y en Alonso de Córdova, que partió con una empresa española ganando la licitación en 2006 y, a 2021, tenía como dueños en partes iguales a la familia de Roberto Abumohor, y a la inmobiliaria Su Ksa.

Este proyecto finalmente se detuvo contra la voluntad de Torrealba quien, hasta el término de su mandato, insistió en su aprobación. Luego hubo demandas que permitieron esclarecer que detrás estaba Rodrigo Simonetti.

Fue la actual alcaldesa, Camila Merino, quien se dio cuenta de irregularidades que hoy se investigan e hizo la denuncia que terminó sacando a Raúl Torrealba no sólo del municipio, sino de la política y la vida pública, pasando de ser un personaje “ejemplar” para la derecha, a ser uno del cual se quieren desligar.

Pero esto sigue sacando ronchas, ya que ha despertado gran molestia entre los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura la filtración respecto la resolución del sumario que Contraloría abrió en 2021 por el “Caso Torrealba”, en la cual se notifica la formulación de cargos en contra del ex alcalde y una quincena de funcionarios y ex funcionarios por “infracciones al principio de probidad”, como informó el DF, y por lo cual están pidiendo se investigue de dónde salió la información.

La suspicacia apunta a los lazos estrechos que tenía Raúl Torrealba con Paola Delgado, hermana del hoy candidato, quien fue brazo derecho y jefa de comunicaciones histórica en el municipio en la era del “Tronco”. Ella, tras la caída de su jefe había estado casi invisible, pero ha reaparecido últimamente con la actual alcaldesa Camila Merino.

Relación productiva

La relación entre Rodrigo Delgado y los dueños de Su Ksa Ltda. tiene su raíz en el tiempo en que, como alcalde, autorizó los polémicos permisos de edificación a esta inmobiliaria y otras, lo que le permitió recaudar $5 mil millones de pesos entre los años 2011 y 2020. Actualmente, ex directores del departamento de Obras Municipales de la era Delgado, son investigados y querellados por otorgar permisos de edificación sin cumplir con la normativa urbanística, como ha informado la prensa recientemente, luego que esta situación se denunciara en 2017, y tras pronunciamientos de la Corte Suprema, que declara su construcción como “ilegal”, y de un dictamen de Contraloría.

En InfoLobby se registran las reuniones que diversos gestores de intereses solicitan y sostienen con autoridades del país. Respecto de Delgado y esta inmobiliaria, hay dos audiencias informadas: una del 15 de marzo de 2018, en la que el entonces alcalde recibió al gerente Armando Ide Nualart, a Francisco Javier Montero Morales, el revisor independiente Carlos Francisco Salas Valdivieso, y el abogado Rodrigo Simonetti Zambelli, para abordar observaciones realizadas por el MINVU en los ICSARA (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones que prepara el SEA para agrupar las consultas, aclaraciones o rectificaciones solicitadas por los servicios competentes al proponente o titular de un proyecto); y otra del 15 de noviembre de 2018 que es la última reunión registrada en InfoLobby entre Delgado y representantes de Inmobiliaria Concón Uno S.A., que -a su vez – representaba a Su Ksa Ltda. Además, hay registros de una reunión con Ricardo Ferrada, entonces administrador municipal de Estación Central, para tratar los problemas con los edificios de General Amengual y Recreo.

Otras denuncias que ha enfrentado

En 2015, en el Caso Basura, en el cual ediles de distintos municipios fueron investigados por presuntas coimas para licitar el servicio de retiro de residuos domiciliarios por parte de empresas del rubro, se filtraron unas escuchas telefónicas que tenía la PDI. Allí, según recordó hace unos años The Clinic, la periodista de la UDI, Claudia Vera, conversa con el empresario Lorenzo Pérez, formalizado por lavado de activos y fraude al Fisco, y manifiesta que “estuve con Gustavo (Hasbún) hoy día. Le dije cómo iba la cuestión. Me dice que sí, que bien, que habló la firme con Rodrigo (Delgado) y que Rodrigo le pide 10 palos. Así tal cual (…) El hueón es Delgado no más; no tiene familia, no tiene contactos, no tiene plata, no tiene ni una hueá… Y pa’ tener lo que tiene, siendo solamente alcalde… ni cagando”. A esto, en su oportunidad, Delgado le bajó el perfil.

Años después, en noviembre de 2021, Canal 13 dio a conocer en exclusiva que la Contraloría confirmaba la responsabilidad Rodrigo Delgado en irregularidades como alcalde de Estación Central, y se indicaba que incluso podía ser sancionado con inhabilitarle para ejercer cargos públicos. Pero hasta ahora no hay pronunciamientos de otros entes que pueden establecer esos castigos. Se dijo que concejales pretendían hacer presentaciones ante el TRICEL, pero todo quedó en nada.

En el caso, que fue bautizado como «concejales on tour», se estableció que no había justificación para unos viajes realizados a Europa, a una supuesta capacitación, pero que permitió a dichos concejales pasar varios días sin actividades concretas.

De “aparecido” a miembro de la directiva de la UDI

Es sicólogo de la U. Andrés Bello, y cuando recién comenzaba a ejercer, a comienzos de este siglo, fue “conquistado” por su antecesor Gustavo Hasbún para trabajar con él en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ya que se conocen desde los 10 años, cuando la familia de Delgado regresó a Santiago desde La Ligua en 1986, llegando al Colegio Árabe. Hasbún sería algo así como su padrino político, ya que fue quien siempre intentó entusiasmarlo con integrarse en su partido RN, pero muchos años después se afilió a la UDI.

En 2008 se presentó como candidato a la alcaldía de Estación Central, y sin mucho apoyo de la directiva de la UDI, que entonces estaba liderada por Hernán Larraín, ya que “dentro del gremialismo Delgado era un aparecido” -según señalaba un perfil publicado en el diario La Tercera cuando, en noviembre de 2020, fue nombrado ministro del Interior de la segunda administración de Sebastián Piñera-. Pero sacó adelante la elección y se convirtió en alcalde de la Municipalidad de Estación Central por sólo 2.837 votos de diferencia de su contendor, el diputado Hugo Gutiérrez. Fue reelecto por apenas 622 votos, por sobre el también candidato comunista Camilo Ballestero.

En 2011 conoció a su esposa, Nicole Nef Leiva, exbailarina de Mekano, cuando ella llegó a hacer la práctica profesional como relacionadora pública a la Municipalidad de Estación Central. Se casaron en 2014, y asistieron desde el Presidente Sebastián Piñera y su esposa, Cecilia Morel, hasta invitados del mundo de la farándula como Maura Rivera.

En contra de la postura oficial de su partido, Delgado respaldó la opción Apruebo en el plebiscito de 2022 para una nueva Constitución.

Declaración intereses y probidad

Desde su salida de La Moneda en marzo del año pasado, Rodrigo Delgado fue nombrado en abril de 2022 director en Club Deportivo PALESTINO SADP, sin remuneración. Además, mantiene actividad gremial, como miembro de la directiva nacional de la UDI desde el 12 de diciembre pasado, actividad por la cual tampoco recibe sueldo. En lo laboral, desde 17 de abril también de 2022 se desempeña como consultor remunerado de la Asociación de Municipalidades de Chile, y en su declaración de intereses y probidad, indica que percibe una renta bruta mensual de $5.000.000.

Informa también que posee cinco propiedades, con avalúo fiscal total de $600.827.086, y corresponde a una casa en Las Condes; un sitio en La Ligua; y otra habitacional más bodega y estacionamiento en Papudo. Y posee un vehículo marca VOLVO año 2021, con avalúo de $26.147.966.

Tiene acciones y/o registra participación societaria en cinco empresas, pero no es controlador en ninguna: VCB SpA, que es una sociedad de inversiones y rentista de capitales mobiliarios en general con fecha de adquisición el 22-08-2014; INVERSIONES SAN BENITO S.A., dueño del 50%, con giro de compra y venta de alquiler de bienes inmuebles propios o usados, de la cual es parte desde el 27-05-2014; ALL INN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. con giro transporte de carga por carretera en la que también es dueño de la mitad desde el 21-03-2013; BUPAES SpA, del rubro inversiones en la que es propietario de un cuarto de la empresa, desde el 02-09-2022. Además, del 01-04-1987 aparece con cinco acciones de SOCIEDAD DEPORTES PALESTINA S.A.

Otro elemento declarado son deudas o pasivos por un monto global de $116.167.989, de dos créditos hipotecarios con Banco de Chile, y otro automotriz con Tanner Servicios Financieros SA.

Cabe indicar que, en dos de sus empresas, All Inn Soluciones Integrales Sociedad Anónima e Inversiones San Benito SA, su socio es Felipe Carlos Heresi Salvador, quien, según publicó Interferencia en noviembre de 2020, fue contratado en el municipio de Estación Central en 2014, mismo año en que constituyeron la sociedad de transportes, ya que la de propiedades es de 2017.

En su informe comercial aparecen las mismas empresas, y otras dos sociedades no informadas en la declaración de probidad: CAUSA Y EFECTO PRODUCCIONES SpA, en la que aparece como socio con Loreto Alejandra Seguel King; y LA BOCATTA SA, que es socio con Patricio Charles Rojas Galleguillos y Daniela Isabel Carvajal Amarante.