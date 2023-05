Inversión extranjera aumentó 34% durante primer trimestre: llegó a US$7.286 millones a marzo 2023

El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó los resultados y destacó que además de reactivar la economía, la inversión extranjera se traduce en más y mejores empleos, así como una mejora en la calidad de vida de la población.

La inversión extranjera directa en el país alcanzó la cifra de US$ 7.286 millones durante el mes de marzo, lo que se traduce en un 34% más alta que lo que se registró en el primer trimestre del año 2022.

De esta forma, la caída de la inflación acumulada al 9,9% no es el único dato que celebran las autoridades, ya que sólo durante el mes de marzo de 2023, la inversión fue de US$ 2.609 millones, monto superior al promedio de los últimos 12 meses, que fue de US$ 1.891 millones.

En conversación con Cooperativa, la analista de InvestChile, Carla Flores, “estas cifras de inversión extranjera demuestran la confianza que siguen teniendo los inversionistas en nuestro país”. Asimismo, valoró la situación, que se da en medio de un contexto internacional debilitado.

“Este dinamismo es sumamente destacable cuando vemos un contexto internacional súper debilitado con temas geopolíticos, pero además con bajo crecimiento, altas tasas de inflación, altas tasas de financiamiento. Todas estas cosas complican”, remató.