En la senda de Luis Silva: los consejeros republicanos dispuestos a ir al choque

Inmediatamente después de las elecciones del 7 de mayo, la alegría en el Partido Republicano por los resultados obtenidos debió ser reemplazada por un silencio total de sus consejeros electos tras una orden de su líder, José Antonio Kast. La orden se dio después que el profesor Luis Silva señalara que, por ser mayoría, no tenían por qué llegar a acuerdos. A días de que comience a trabajar oficialmente el Consejo Constitucional, existe incertidumbre respecto a si los consejeros republicanos seguirán respetando a rajatabla las órdenes de partido, en especial, cuando ya un grupo de ellos ha adelantado polémicas opiniones. Entre estas, se destacan: “El partido no está obligado a respetar los 12 bordes”, “defenderemos el Estado subsidiario”, “nunca quisimos que el proceso constituyente sucediera” y “no es tan terrible” que el actual proceso fracase nuevamente, entre otras.

Todos los consejeros electos del Partido Republicano cumplen un perfil similar y, evidentemente, defienden ideas comunes en torno a temas valóricos y a la visión que tienen de lo que debería ser Chile. Parten de la base de que ellos no quieren cambiar la Constitución del 80 y, aunque desde el comienzo de este segundo intento de redactar una Carta Magna se estableció un marco de principios o bordes constitucionales que deben estar presentes como punto de partida de un nuevo texto, a partir del momento en que se convirtieron en la colectividad más votada en la elección del 7 de mayo, las primeras declaraciones de algunos de sus nuevos referentes comenzaron a sacar chispas en el mundo político, al punto que la orden fue clara: silencio absoluto de los electos para evitar desperfilarse antes de empezar la tarea para la que fueron ungidos por el voto ciudadano.

“¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen”, fue la primera frase para el bronce que dejó el más votado en la Región Metropolitana, el consejero electo Luis Silva, en una entrevista con el Diario Financiero. Aunque después intentó morigerar sus palabras, asegurando que “haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro”.

Pero hasta ahí quedó ese primer intento de marcar terreno, pues el mandato del líder del partido, José Antonio Kast, fue clarísimo, llamando a todos sus consejeros constitucionales electos a guardar silencio en la prensa, en redes sociales y evitar, así, abrir cualquier flanco que debilite al bloque republicano. Básicamente, y como se ha dicho en muchas partes, no quieren vivir la debacle que cayó sobre la Lista del Pueblo. De hecho, lanzaron una página web oficial para alinear su discurso. Y los consejeros electos solo retuitean los posteos del Partido Republicano.

La familia, la seguridad, dar más atribuciones a Carabineros y no cuestionar sus acciones, la libertad de emprender, así como la de elegir la educación de los hijos, son aspectos que constituyen gran parte de lo que defienden y pretenden establecer en el texto constitucional, dicen. Y se debe sumar una cierta devoción por lo que fue el periodo de la dictadura militar y de Augusto Pinochet. Pensamiento que quedó claramente establecido por el consejero Silva, quien estuvo en Icare TV el 28 de mayo, donde sobre el dictador expresó que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista”, “fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”.

Así las cosas, ¿logrará Kast mantener a los 22 consejeros callados, sin opinar y sin hacer uso de su nuevo poder? ¿Y quiénes de este grupo podrían ser más díscolos o menos sumisos a las órdenes de su líder? ¿Podríamos conocer a una nueva Teresa Marinovic o tener a un nuevo Daniel Stingo pero de la derecha?

Aparte de Luis Silva, existen otros seis consejeros que –según fuentes cercanas al Partido Republicano– serían más proclives a adelantar opiniones y así interrumpir el pacto de silencio con el cual buscan debutar este miércoles 7 de junio, cuando partan oficialmente las sesiones de Consejo Constitucional.

Mariela Fincheira Massardo, veterinaria electa en La Araucanía, obtuvo la mayor votación histórica de mujeres en esa región, pero igualmente no le alcanzaba para ser consejera, hasta que finalmente obtuvo un cupo por Ley de Paridad. Justamente, tres días después de la elección, en una entrevista con diario El Austral de Temuco, dijo sobre dicha norma que “lo agradezco, porque gracias a eso estoy dentro del Consejo Constitucional, pero sigo pensando que es un desmedro (para la mujer) porque se desvalorizan nuestras capacidades”.

En dicha nota, además, Fincheira se refirió a los límites que defenderán ante el borde entregado por la Comisión Experta para la redacción del texto constitucional. “El partido no está obligado a los 12 bordes. Sin adelantarnos, me parece que podemos mejorar lo que no nos gusta porque los 12 bordes no son inamovibles”. Otro de los elementos que destacó es que para ellos lo fundamental es “la defensa de la familia, de la libertad, y de un Estado subsidiario, porque la gente dejó de idealizar el Estado social y democrático de derechos”.

Por último, comentó su apreciación respecto a que medios internacionales hablaran de que la elección del 7 de mayo la ganó la extrema derecha: “En realidad somos la verdadera derecha, y si somos extremos, lo somos para defender a la familia y la libertad de las personas para emprender y vivir en paz. En eso puede que seamos un poco extremos”, afirmó.

Claudia Mac-Lean Bravo fue electa en Magallanes, y días antes de ser consejera decía en La Prensa Austral: “Espero defender a Chile de la izquierda refundacional, sobreideologizada, de personas que desean cambiar tantas cosas sin valorar lo que hemos logrado”.

Pero una vez obtenido el triunfo, dio a conocer en mayor profundidad sus ideas, partiendo por ratificar que “nunca quisimos que el proceso constituyente sucediera” o que “muchos de nosotros no quisiéramos estar acá, pero tenemos que estar acá para proteger a nuestro país”, seguida de una reflexión que dejó a muchos incrédulos, cuando afirmó que “la verdad es que sí hemos avanzado. Antes los niños no tenían zapatos. Hoy, todos los niños en Chile tienen zapatos. Hemos avanzado mucho durante las últimas décadas y eso hay que cuidarlo y es en parte por la Constitución que tenemos”.

Antonio Barchiesi, quien obtuvo la primera mayoría de votos de Valparaíso en la elección de consejeros constitucionales, es hermano de la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos). En una entrevista en The Clinic el 2018, manifestaba su rechazo a la Ley de Identidad de Género y, al ser consultado sobre la alta tasa de suicidios en personas que fueron impedidas de poder asumir su identidad de género, el abogado respondió que la discriminación no es un elemento que incida. “Al contrario, no tiene que ver tanto con la discriminación. Cuando había esclavitud en Estados Unidos los negros no se suicidaban. Y ojo, eran esclavos. Y después no eran esclavos, pero tenían un trato absolutamente segmentado. Todos conocemos los casos: baños de blancos, baños de negro; un negro sentado en una micro tenía que pararse si se subía un blanco. Esa es una discriminación brutal. Mucho más dura que cualquier cosa que podamos ver hoy en países occidentales”, expresó.

Ricardo Ortega, consejero electo en la Región del Maule, excomandante en Jefe de la Fuerza Aérea, es uno de los que considera innecesario redactar una nueva Constitución. El 3 de marzo pasado, en La Tercera, indicaba que “no es tan terrible” que este proceso fracase nuevamente, “se puede mantener perfectamente la Constitución actual, se pueden hacer las reformas que correspondan, y el lugar donde debieran hacerse siempre es en el Congreso”.

Sebastián Parraguez González, consejero constitucional por Tarapacá, fue el último candidato electo en sumarse al Consejo. En su campaña se relevó bastante que es hijo de carabinero. Y si bien en las redes sociales tuvo una actividad importante dentro del periodo de campaña, no hubo salidas de libreto en general. Claro que llamó la atención que, entre las personas que dieron su apoyo en videos, estaba el ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de dejar ciego con disparos de perdigones a Gustavo Gatica en el marco de las manifestaciones del estallido social.

Solo 24 horas después de aparecer como electo, Parraguez declaró que “no íbamos a permitir que nuevamente un grupo de personas quisieran refundar nuestro país (…). Uno de los temas principales que vamos a tocar dentro de este proceso es devolver el título al capítulo de las Fuerzas Armadas, vamos a estar muy pendientes de este tema, porque vamos a brindar la seguridad que el país necesita”, añadió.