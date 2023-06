Las líneas rojas que el oficialismo no esta dispuesto a cruzar en el Consejo Constitucional

El Consejo Constitucional ya entró en funciones y en el “bloque de unidad”, como piden ser llamados los oficialistas, ya existen temores de los cambios que podrán realizar los consejeros constitucionales al anteproyecto de la Comisión Experta. La derecha, en particular el Partido Republicano, tiene el control del órgano y cuenta con el poder de veto sobre cualquier norma del anteproyecto. Esta situación pone en duda el respaldo oficialista a la opción “a favor” en el plebiscito de diciembre, sobre todo cuando la Presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia calificó de “insumo” el anteproyecto en su discurso inaugural. En privado oficialistas indican que “si meten Isapre y AFP me obligan a votar en contra”, “si sólo constitucionalizan las isapres, me basta para rechazar”, son algunas rojas que no están dispuestos a cruzar.

Durante la discusión de los expertos, un órgano empatado con 12 oficialistas (incluida la DC) y 12 de derecha, el sector opositor levantó temas relevantes para su sensibilidad que no fueron aprobados por socialistas, frenteamplistas, demócratas cristianos, entre otros y que podrán ser repuestos en el Consejo Constitucional. Si esto sucede, los consejeros y expertos del bloque de unidad ya consideran la posibilidad de alertar sobre ello de cara al plebiscito. Cuando se pregunta sobre estos temas, la respuesta es la misma: “depende”. Si solo una de estas normas se incluye en la propuesta constitucional, ningún oficialista se arriesga a afirmar que votaría ‘en contra’, pero en conjunto se convertiría en un problema.

En privado oficialistas indican que “si meten Isapre y AFP me obligan a votar en contra”, “si sólo constitucionalizan las isapres, me basta para rechazar”, “no es tan grave que incorporen un capítulo de Fuerzas Armadas”, “si sólo se cumplen las bases constitucionales sobre los pueblos indígenas no podemos rechazar”, “lo relevante de paridad está en el principio y no, necesariamente, la norma transitoria”, “cerrar la puerta al aborto libre me deja sin espacio para aprobar la propuesta”. Muchas opiniones como expertos y consejeros oficialistas existen, el debate seguirá abierto y se prepara la cancha para las definiciones en la izquierda y centroizquierda.

Financiamiento de salud

El rechazo oficialista del inciso que decía “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”, que en opinión de Flavio Quezada (PS) implicaba la “constitucionalización del sistema de isapres”, no llegó al anteproyecto. Pero este tema se sigue discutiendo entre expertos y consejeros, como dejar establecido la libertad de elección en el financiamiento de salud en la Constitución. Mientras oficialistas no quieren dejar establecido ningún sistema de financiamiento en salud a nivel constitucional y “dejarlo a la política” (en referencia al debate legislativo futuro), la derecha sigue buscando fórmulas como crear “un sistema básico, solidario y uniforme para todos”, en palabras de Teodoro Ribera (RN), que fue una propuesta de la centroderecha en la Comisión Experta que no llegó a puerto. Esta podría ser una alternativa que sigue sin convencer al oficialismo y la actual crisis de las isapres no ayuda a al debate.

Financiamiento de pensiones

Todavía ronda entre expertos y consejeros la iniciativa popular de norma del proceso anterior conocida como “con mi plata no”, la iniciativa que obtuvo mayor respaldo ciudadano y que la Convención Constitucional no tomó en cuenta para su propuesta. La heredabilidad, propiedad y la no estatización de los fondos de pensiones es un tema relevante entre consejeros de derecha y una de las más grandes críticas al anteproyecto. Por su parte, el oficialismo se cerró a la que en su opinión era “constitucionalizar el sistema de AFP” y, de nuevo, esperaban que este debate se diera en el Congreso como una política pública y no dejarlo establecido en la Constitución. Los expertos estaban empatados y no hubo acuerdo, pero será un tema importante a debatir donde la discusión de más de una década sobre la reforma al sistema de pensiones seguirá presionando las posiciones en el debate.

Paridad

El anteproyecto existen dos artículos sobre paridad o equilibrio de género, la primera es un artículo en el capítulo sobre fundamentos que indica: “la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electos” que es lo esencial para el oficialismo y donde sectores feministas se podrían sentir trastocados si esta norma no llega a la propuesta constitucional. Por otro lado, el artículo transitoria que genera un equilibrio de género donde ningún sexo puede estar representado por más del 60% en el Congreso Nacional, al menos por dos elecciones, fue una respuesta a la solicitud del bloque de unidad por la demanda de paridad pero varias expertas y consejeras oficialistas indican que la regla propiamente tal podría quedar a la ley, incluyendo además paridad en otros órganos colegiados electos como los consejos regionales y municipales. Acá la clave estará en el “principio” más que en la norma transitoria del Congreso.

Derecho a la vida del que está por nacer

Chile Vamos en la Comisión Experta intentó incorporar una norma al anteproyecto que decía: “la ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable” que no recibió el apoyo oficialista. Este es otro tema que feministas de izquierda y centroizquierda están alertas porque podría ser contrario a las demandas de legislar sobre aborto. Pese a que tiene apoyo mayoritario en el Consejo Constitucional, una norma de estas características podría movilizar a grupos de presión relevantes para sectores oficialistas. Un solo artículo, podría empujar a varias consejeras y expertas a rechazar la propuesta, si es que cierra la puerta a ampliar la actual legislación de “las tres causales”.

Derechos de los pueblos indígenas

Las bases constitucionales que le dan un marco de acción al proceso indican que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Por lo tanto, el Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”. Varios oficialistas indican que el pleno cumplimiento de la base podría ser suficiente para no debatir este tema en profundidad, aunque es un aspecto complejo para la bancada de Revolución Democrática (que incorporó a Alihuen Antileo, el escaño indígena). Julio Ñanco (RD y mapuche electo por la región de Aysén) ya ha dicho públicamente que espera que “los tratados internacionales que firmó el Estado nación chileno se plasmen en la Constitución”. El debate interno oficialista está por verse y el rol que jugará Antileo, Ñanco y Melin, también RD de La Araucanía, será relevante para la discusión constitucional.

Fuerzas Armadas y de Orden

Una de los primeros conflictos entre expertos fue la incorporación de un capítulo de “Fuerzas Armadas y de Orden” en la Constitución, cuestión que no fue apoyada por el sector oficialista y finalmente recayó en el capítulo asociado al Gobierno y al Presidente. Todos dan por hecho que este capítulo va a ser repuesto por el Consejo Constitucional en respuesta a la demanda ciudadana por seguridad. Entre oficialistas no hay profundo disenso al respecto e indican que se deben preocupar por “peleas más grandes e importantes”.