Líder del movimiento “Con mis hijos no te metas”, es acusado por su hija de abuso sexual y violación

La hija del pastor evangélico y vocero del movimiento Con mis hijos no te metas (sede Perú), José Linares Cerón, lo denunció por haber cometido abuso sexual contra ella desde los 8 años. En la denuncia ella asegura que quedó embarazada como consecuencia de los abusos de Linares en dos oportunidades. El pastor ya había sido denunciado en 2013 por otra víctima, en donde también aseguró haber quedado embarazada producto de los abusos cuando tenía 17 años, época en la que formaba parte de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Templo “Aposento de Dios”.

La hija del presidente del Movimiento Internacional Pro familia Pro vida

Con mis hijos no te metas sede Perú, Linares Cerón, lo denunció por haber abusado de ella desde que tenía ocho años en Perú. Ella asegura que, producto de estos abusos, quedó embarazada en dos oportunidades.

En su testimonio, la denunciante aseguró que el hermano de su padre, Robert Linares, también la violó. De acuerdo al medio local La Republica, en la denuncia, presentada el 8 de febrero pero divulgada recientemente, se detalla que en mayo de 2004 la víctima dio a luz por primera vez, mientras que la segunda ocurrió tres años después.

“Cuando salí embarazada yo tenía 12 años, no sabía ni siquiera qué era un embarazo porque no estudiaba y no sabía nada sobre educación sexual”, señaló la hija del pastor.

La joven añadió que solo estudió hasta segundo grado de educación primaria, ya que tuvo que huir de su casa y dejar a sus dos hijos con José Linares, puesto que también era víctima de violencia física.

Asimismo, el periodista Alonso Ramos indicó que Linares Mancilla ya había sido acusado en 2013 por una mujer de haberla violado cuando tenía 17 años.

Ramos añade que esta víctima también quedó embarazada por los abusos cuando tenía 17 años, época en la que formaba parte de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Templo “Aposento de Dios”.

La importancia de la educación sexual y la reacción de organizaciones feministas

En tanto, diversas organizaciones feministas alzaron la voz y en el caso de Chile, la Coordinadora Feminista 8M publicó un comunicado titulado “Violencia Sexual y Física: La otra cara de los ultra conservadores” donde expresan su rechazo ante situaciones de vulneración a los derechos de niñas y niños y víctimas de abuso sexual, donde señalan la importancia de la Educación Sexual Integral en Chile y el mundo.

“La Educación Sexual Integral es el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre una variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva. Busca que las personas obtengan las herramientas necesarias para manejar su relación con ellas mismas, sus pares en caso de la infancia, en las comunidades, sus parejas. Involucra temas como el desarrollo humano (tanto biológico como en orientación e identidad), sus relaciones (tanto consigo mismx como con las otras personas) habilidades personales, comportamiento sexual (o no sexual), salud sexual y reproductiva, entre otros. En otras palabras, es educación para la vida, para el amor, para mejorar la calidad de vida en las sociedades y una herramienta de detección y prevención de la violencia machista”, sostuvieron en un párrafo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coordinadora Feminista 8M Stgo (@coordinadorafeminista8m)

Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.