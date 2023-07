José Miguel Insulza y Juan Diego Montalva sobre los 29 convenios ilegales y más en Al Pan Pan

Hoy en Al Pan Pan, se conversó junto a Mirna Schindler con el senador socialista, José Miguel Insulza, para abordar las últimas noticias que ha traído el caso convenios, con la salida de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez y el hallazgo de Contraloría de 29 convenios que no cumplen con los estándares legales e involucran acuerdos por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones. Por otro lado, se realizó panel con Juan Diego Montalva, editor del newsletter +Política, con el fin de hablar de la edición de esta semana, titulada “Definitivo: la derecha le negará la sal y el agua al Gobierno”, el cual proyecta que “este año no habrá reformas”, porque desde ese sector plantean que “con este Gobierno no hay ningún acuerdo posible”.