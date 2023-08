Festival OH! Stgo invita a conocer espacios de memoria y resistencia de la ciudad

Lugares que siguen en pie y otros que han resignificado su valor simbólico para reinstalarse en la ciudad, la programación de OH! Stgo 2023, coincidirá con la Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, marcando un precedente para el futuro que hoy conocemos. La ciudad aún guarda barrios, viviendas y calles de un proyecto país que se fue gestando desde los años 20 con un diseño único entre las ciudades latinoamericanas a ojos del mundo para convertirse en otro diametralmente distinto. La ciudad ha dejado pistas de ese cambio.

Dentro de los casi 160 espacios en 52 comunas de la Región Metropolitana, OH! Stgo propone explorar nuestra región desde diferentes perspectivas, conectándonos con las diferentes capas de historia que construyen nuestro territorio y reflexionando sobre el valor de la memoria en el habitar contemporáneo.

Como un adelanto de esta programación, dos actividades conmemorativas comienzan este fin de semana. En la Galería Metropolitana se inaugurará el sábado 12 de agosto la video instalación “NUNCA +” del cineasta Pedro Órdenes, cuyo proyecto busca rescatar testimonios de un grupo de 13 exiliados chilenos en Suecia que sobrevivieron la prisión y la tortura ocasionadas por agentes del Estado.

Ese mismo día, el Centro de Arte de Cerrillos, estrenará la exhibición “Atmósferas de terror” de la agencia de investigación inglesa, Forensic Architecture, curada por la investigadora chilena Joselyne Contreras.

Además, entre el 17 y 27 de agosto, abrirán sitios íconos de memoria como el Estadio Nacional, Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Su valor testimonial y recordatorio a la violación sistemática de los derechos humanos, los hacen un imprescindible en los recorridos que conmemorarán la fecha.

Hornos de Lonquén

Hornos de Lonquén fue un lugar donde se encontraron por primera vez, restos de detenidos desaparecidos en Chile en 1978. Fue un hallazgo que cambió para siempre la cara del régimen militar chileno a la luz pública, pues estas personas habían sido detenidas en la localidad de Isla de Maipo en 1973 y se desconocía su paradero.

En marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los hornos, esto hizo que el sitio se transformara en un lugar de peregrinaje para los parientes y amigos de los quince ejecutados.

Para Magdalena Novoa, co-fundadora de OH! Stgo y co-directora de Fundación Aldea, entender el rol pedagógico de la memoria y los derechos humanos en la construcción de una ciudad democrática es fundamental.

“Es por eso, que incorporamos al sitio de memoria Hornos de Lonquén al festival, a pesar de que hoy no es accesible al público ni a los familiares de las víctimas. Este sitio nos recuerda los compromisos de reparación y memoria que adquirimos como país en el marco de la justicia transicional y que aún tenemos pendiente”, dice.

“En particular, los que se relacionan con nuestros entornos. Al no poder mostrar el sitio, hemos hecho una serie de acciones para recordarlo. Por ejemplo, incluir su reseña en la guía, seleccionar espacios que cuentan con exposiciones sobre lo que sucedió en Lonquén, y gestionar un programa y traslado para que la Agrupación de familiares de víctimas de Lonquén visite espacios y recorridos del OH! Stgo”.

Memoria y ciudad

Adicionalmente, el festival ofrecerá rutas alternativas que rescatan, desde otra perspectiva, la antigua cara de Santiago y su accidentada transición al presente. Algunas de ellas son visitas por el Barrio Huemul, Villa La Reina, Villa Eneas Gonel Moral y Villa San Luis, entre otros.

Así, además de visitar su arquitectura, museos, comunidades y sedes, la evocación de la memoria de éstos y otros lugares, impulsará una reflexión necesaria sobre cómo cuidamos los entornos que habitamos; la transformación de sus espacios y las diversas formas con las que construimos comunidad.

Estos son algunos de los recorridos y visitas que el Festival OH! Stgo presenta para conmemorar los 50 años del golpe de Estado:

Proyectos urbanos de Santiago 1920-1973:

Condominio de Edificios KPD: viviendas sociales construidas en 1978 por la empresa KPD, renombrada por el régimen militar como Viviendas Económicas Prefabricadas que funcionó hasta el 1982.

viviendas sociales construidas en 1978 por la empresa KPD, renombrada por el régimen militar como Viviendas Económicas Prefabricadas que funcionó hasta el 1982. Población La Victoria: es la primera toma organizada en Chile y América Latina. Fue fundada en 1957 cuando 1200 familias tomaron sus terrenos.

es la primera toma organizada en Chile y América Latina. Fue fundada en 1957 cuando 1200 familias tomaron sus terrenos. Villa Eneas Gonel Moran Conchalí : El 23 de septiembre de 1963, se inició la construcción de este proyecto a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI), en terrenos utilizados para tareas agrícolas.

: El 23 de septiembre de 1963, se inició la construcción de este proyecto a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI), en terrenos utilizados para tareas agrícolas. Barrio Unión de Cooperativas Peñaflor: Asociado a la presencia de la fábrica de zapatos Bata en Peñaflor desde 1939, la vida sindical y comunitaria marcó el destino de cientos de familias que autoconstruyeron sus viviendas, se asentaron en este barrio y que hoy son parte del patrimonio urbano de la comuna.

Museos y Casas de Memoria:

Centro Cultural Espacio Matta – Mural “El Primer Gol del Pueblo Chileno” La Granja: Recorridos guiados por el mural restaurado que conmemora el gobierno de Salvador Allende.

Recorridos guiados por el mural restaurado que conmemora el gobierno de Salvador Allende. Cementerio General – Rutas Sociedad y Arquitectura y Derechos Humanos: Explora este sitio icónico que alberga mausoleos emblemáticos y monumentos en memoria de víctimas de la dictadura.

Explora este sitio icónico que alberga mausoleos emblemáticos y monumentos en memoria de víctimas de la dictadura. Museo Nacional de Bellas Artes – Centro de Documentación Il Posto: Descubre la colección de arte contemporáneo y documentos históricos relacionados con la historia de Chile.

Descubre la colección de arte contemporáneo y documentos históricos relacionados con la historia de Chile. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Un espacio dedicado a la memoria y reflexión sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Un espacio dedicado a la memoria y reflexión sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Memorial de Paine y Paseo de la Memoria: proyecto colaborativo entre las y los familiares de los 70 campesinos de Paine ejecutados y desaparecidos en dictadura.

Lugares de tortura y resistencia:

Embajada de Italia y Memorial Lumi Videla: Visita la casona que albergó asilados políticos y honra la memoria de Lumi Videla, víctima de la dictadura.

Visita la casona que albergó asilados políticos y honra la memoria de Lumi Videla, víctima de la dictadura. Ex-Venda Sexy (Irán 3037): Recorrido por el sitio de detención y tortura que busca ser convertido en un museo de sitio y memoria.

Recorrido por el sitio de detención y tortura que busca ser convertido en un museo de sitio y memoria. Ex Clínica Santa Lucía: Conoce la historia de esta antigua casona que se transformó en un centro de detención y tortura durante la dictadura.

Conoce la historia de esta antigua casona que se transformó en un centro de detención y tortura durante la dictadura. Ex Medialuna de Maipú, Plaza de los Toros: Explora el lugar que fue utilizado como centro de detención y tránsito en la época de la dictadura.

Resistencia cultural:

Población La Victoria y Señal 3 La Victoria: Descubre la historia de la primera toma organizada en Chile y el canal comunitario que nació en su interior.

Descubre la historia de la primera toma organizada en Chile y el canal comunitario que nació en su interior. Plaza Baquedano y Bellavista durante la dictadura: Recorre cafés, restaurantes y bares que sirvieron como espacios de resistencia cultural durante la dictadura.

Recorre cafés, restaurantes y bares que sirvieron como espacios de resistencia cultural durante la dictadura. Fundación Salvador Allende: Explora la casona que fue usada para espionaje telefónico y ahora promueve valores de justicia social y libertad.

Explora la casona que fue usada para espionaje telefónico y ahora promueve valores de justicia social y libertad. Recorrido con JVV Parque Forestal: Se visitarán edificios emblemáticos como el actual Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, antigua sede UNCTAD (1972), luego Edificio Portales en dictadura y la sede de la campaña del “No”.

OH! Stgo 2023 es una oportunidad única para sumergirse en la historia de Chile, honrando la memoria de quienes lucharon por un país más justo y democrático.

Para más detalles sobre horarios, inscripciones y recorridos, visita la página oficial del festival en www.ohstgo.cl.