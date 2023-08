Analista pro RN reconoce que la derecha tiene fijación con el PC y que “le cuesta” estén donde estén

“En política, entre menos expectativas tengamos, mejor es”, esta es la reflexión del director ejecutivo de Estudio de Opinión DataCamp, Aldo Cassinelli, para quien más allá de los resultados de la reunión entre los partidos de Chile Vamos y el gobierno en La Moneda “lo más importante es que se retomen las conversaciones”,.

El cientista político, cercano a Renovación Nacional (RN), valoró que el Ejecutivo tenga en la mira sacar adelante la reforma de pensiones. Eso, dijo en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, “puede ser bueno para el Gobierno”, con lo cual tendrá algo que mostrar de cara a las elecciones municipales y presidenciales, que están a la vuelta de la esquina.

Para Aldo Cassinelli lo importante es que la reunión retome las conversaciones y eso “es suficiente hoy día”. No obstante, expresó sus reparos sobre las denominadas “mesas técnicas”, algo que le causa “algo de escozor”. Estas, ha habido en distintos gobiernos, pero “no resolvemos, porque es algo que se tiene que resolver en el Congreso”, enfatizó.

La clave, agregó, es que “hay cierto acuerdo, a lo mejor no en proporciones que tenemos hoy día, pero hay que entender que técnicamente la solución está mucho más cerca“, sobre todo porque “hay fórmulas que ya se han analizado”, respecto al 6% de cotización adicional en la reforma de pensiones, la que está estrechamente ligada al pacto fiscal y a la reforma tributaria. La Pensión Garantizada Universal (PGU), remarcó, “tiene que ver con impuestos, porque la financias por allá eventualmente”. De todas formas, dijo, lograr un acuerdo es clave.

EL PC: la fijación de la derecha

Mientras la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el Partido Comunista (PC) sacan cuentas alegres luego del nuevo cambio de gabinete, las caras en Revolución Democrática eran todo lo opuesto. Pese a que su ahora expresidente, el senador Juan Ignacio Latorre, intentó negociar durante la mañana de ayer, no hubo compensación por la partida de Giorgio Jackson y, además, perdieron un ministerio muy complejo, pero clave: Educación, ahora en manos de Nicolás Cataldo, el primer militante comunista en ejercer la jefatura del Mineduc.

Cassinelli resaltó que RD “se diluye, no por su capacidad de influencia política, sino por esta lógica vinculada al tema de las fundaciones, de las platas”. Como contraste, añadió, “Convergencia Social y Comunes toman fuerza”, lo que los lleva a “tener un rol relevante”.

Siendo cercano a la centroderecha le llama la atención el fortalecimiento del PC en el gabinete, lo que “es interesante”, aunque sostiene que el Gobierno tiene que hacer un contrapeso ante esta situación y actualmente no tendría un partido “para equilibrar hacia el otro lado”.

Tras el ajuste ministerial, desde Renovación Nacional respaldaron la exclusión de ministros de Revolución Democrática, partido involucrado en el Caso Convenios. No obstante, instaron al Gobierno a “cambiar la agenda ideológica”, destacando, además, sus inquietudes acerca de la reforma previsional y tributaria. En este sentido, advirtieron sobre la militancia comunista del nuevo titular de Educación y solicitaron que no imponga “una ideología extremista”. Desde el Partido Republicano, se cuestionó la ausencia de cambios en el comité político y se sumaron a la preocupación por la presencia de Cataldo. “El señor Cataldo no es la persona apropiada, militante y activista del Partido Comunista, plagado de ideología dicho partido y fuertemente politizado”, dijo un diputado republicano.

Aldo Cassinelli profundizó esta situación y manifestó que “a la derecha le cuesta el Partido Comunista, da lo mismo donde esté, por el concepto, a unos más que a otros, y ahí las figuras son relevantes”. El académico destacó que la ministra Vallejo, la ministra Jara y ahora el ministro Cataldo, todos militantes comunistas, “son sumamente relevantes, porque teniendo fundamentos ideológicos, tienen una forma distinta de enfrentar la política”.

“Nos puede gustar o no el estilo, pero tienen una forma distinta a los viejos cuadros comunistas”, concluyó.

“Si el Gobierno intenta quebrar a Chile Vamos, se va a quedar sin los votos”

Cabe mencionar que las críticas del Presidente Gabriel Boric al fundador de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, irritaron a la oposición y analistas advierten de que las declaraciones podrían cerrar la posibilidad de diálogo y llegar a acuerdos en las reformas que se están tramitando. En medio de una ceremonia en conmemoración de las protestas realizadas entre mayo y agosto de 1983 en contra de Augusto Pinochet, el Presidente Boric señaló que gente como él (Sergio Onofre Jarpa) “terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”, en alusión al rol que tuvo como ministro del Interior durante la dictadura.

“Chile Vamos como un todo actúa en esto, pero hay una suerte de tradición donde RN se transforma en el partido que logra llevar los acuerdos”, destacó Aldo Cassinelli. Por lo tanto, cuestionó, “si el Gobierno intenta quebrar a Chile Vamos, se va a quedar sin los votos suficientes”. A su juicio, comentarios del Mandatario sobre Sergio Onofre, “me parece una ingenuidad mayúscula”. Es “no tener la lectura de la realidad política”, criticó, en momentos en los que RN se acerca a sus elecciones internas y decidirá qué tanto endurece su postura frente a La Moneda.

Quien ha intentado hacer un llamado al diálogo fue el expresidente Sebastián Piñera. El exmandatario llamó a la unidad y a construir diálogos, desde Paraguay —hasta donde viajó junto al Presidente Boric—. “Necesitamos un acuerdo en materia de pensiones”, señaló Piñera.

Según Cassinelli, “Piñera puede aportar la experiencia de haber gobernado en etapas muy complejas”, pero lo más relevante —en su opinión— “es la señal de que tu primero tienes que alinear a los tuyos y si no tienes eso es difícil que salgan tus propuestas de política”. Eso, mencionó, el expresidente lo tiene muy claro. Pese al peso político del exjefe de Estado, el cientista político tiene dudas sobre su capacidad para alinear a la oposición. “El expresidente Piñera no sé si tiene la capacidad de alinear a todo Chile Vamos, pero si tiene un ascendente del trabajo más bien técnico”, manifestó.