General Iturriaga: “El Ejército no tiene hoy día información que no esté disponible en la justicia”

Durante el inicio de la Parada Militar 2023, el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, se refirió a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que marcó el mes de septiembre en Chile.

“El Ejército hoy está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo como uno de los más viejos, tenía recién 7 años, por lo tanto, a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho, y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija”, señaló el general Iturriaga desde la elipse del Parque O’Higgins.

Consultado por Televisión Nacional si la institución castrense colaborará en el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el militar indicó que “el Ejército ya ha entregado en su momento lo que se requirió”.

Y agregó: “El Ejército no tiene hoy día información que no esté disponible en la justicia y, por supuesto, que vamos a cooperar en todo cuanto pueda permitir que este país sea de hermanos, fraternal y que podamos tener una reconciliación lo antes posible”, acotó Iturriaga, quien aseguró que en el marco de la conmemoración no hubo “virulencia” sino más bien “reflexión en todos los ámbitos”.

“Para nosotros es una fecha que indudablemente nos tiene que hacer pensar en nuestro pasado de más de 200 años, también hemos tenido otras crisis, por lo tanto, debemos seguir aprendiendo de ellas”, concluyó el general.