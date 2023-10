Día de la Música 2023: Soulfia, Quique Neira, Paula Rivas y Daniel Muñoz

El Día de la Música Chilena ya alista las celebraciones para su versión 2023, con una gran novedad: Esta vez la fiesta que lidera la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) no se limitará a una jornada, sino que se extenderá a dos, lapso en el cual se presentarán 20 artistas locales de forma totalmente gratuita para el público.

La celebración será los días sábado 7 y domingo 8 de octubre, con epicentro en las Salas SCD Bellavista y Egaña, donde entre 13:00 y 22:00 horas se desarrollarán jornadas consagradas a un género en específico.

De este modo, el sábado 7 de octubre en Sala Egaña (ubicada en el sector Terrazas del Mall Plaza Egaña) estará orientado a los sonidos urbanos, en una nómina que recorre la historia del género y que incluye a Mamma Soul (13:00), De Kiruza (15:00), Liricistas (17:00), Soulfia (19:00) y Quique Neira (21:00). En Sala Bellavista, en tanto, se desarrollará en paralelo una jornada de Música de Raíz, con figuras como Belencha (13:00), Entrama (15:00), Daniel Muñoz y los Marujos (17:00), Mario Rojas y la Feliz Ortiz (19:00) y La Chinganera (21:00).

El domingo 8 en Sala Egaña será un día para las más diversas expresiones del Pop, junto a Karla Grunewaldt (13:00), Dulce y Agraz (15:00), Javier Barría (17:00), Rock Tour 8 (19:00) —banda compuesta por Álvaro Scaramelli, Pancho Puelma, y los fundadores de Viena (Claudio Millán), Aterrizaje Forzoso (Germán Céspedes) y Valija Diplomática (Andrés Escalona)— y We are the Grand (21:00). Mientras, Bellavista estará orientado a los sonidos tropicales, junto a Camiseta 22 (13:00), Juanito Ayala (15:00), Tomo Como Rey (17:00), Paula Rivas (19:00) y la Orquesta Huambaly (21:00).

Diversidad de artistas

Sobre estas maratónicas jornadas, el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, cuenta que “como SCD estamos felices de seguir celebrando el Día de la Música con eventos gratuitos, pensando en una gran diversidad de artistas y de público, para que ésta sea una fiesta en la que todos puedan participar y encontrar algo de su gusto”.

“Las jornadas están pensadas para que la gente pueda asistir incluso a varias presentaciones por día, y esperamos que ésta sea la punta de lanza de una celebración a la que se sumen comunas de Chile entero, porque el Día de la Música nos pertenece a todos”.

El acceso a los shows del Día de la Música Chilena será mediante la presentación de tickets a costo cero, que los asistentes deben descargar previamente en la plataforma Eventrid. Allí encontrarán entradas individuales por presentación, de Sala SCD Bellavista y Egaña, por lo que quienes deseen asistir a más de un concierto deben solicitar boletos para cada uno por separado.