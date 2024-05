“Poco patriota”: oficialismo y oposición critican a Kast por dichos contra Presidente Boric

Molestia causaron en el mundo político chileno las declaciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast contra el Presidente Gabriel Boric, señalando que era un “travesti político”.

Las declaraciones de Kast -las que se enmarcan en un costante ataque de odio dentro de la política chilena- se dieron rodeado de adherentes a su movimiento ultraderechista, ya que se realizaron en el acto “Europa VIVA 24”, organizado por la formación de ultraderecha Vox, en el que presentaron su programa de cara a las elecciones europeas. También estuvo presente en la instancia el presidente de Argentina, Javier Milei.

En Chile, inmediatamente hicieron eco y generaron repudio desde el oficialismo hasta la oposición, en donde algunos pese a compartir las críticas de Kast rechazaron el tono de sus dichos.

En el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social calificó a las declaraciones de “nefastas”, señalando que “ir al extranjero a hablar mal de tu país, no es de lo más patriota que podríamos escuchar”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) agregó que se trata de “una falta de respeto a la institucionalidad pública de Chile”, añadiendo que “la derecha democrática tiene un deber en no seguir su juego”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) afirmó que “las declaraciones son absolutamente inapropiadas y más aún, hacerlas en una reunión de la ultraderecha en España, para denostar a Chile, y al Presidente, me parece fuera de lugar”.

El jefe de bancada de diputados PS, Daniel Melo, comentó que “la gente está cansada de la violencia política que profesa Kast y sus amigos de extrema derecha, le haría un llamado a que se preocupe mejor de los casos de corrupción en lo que están enlodados sus partidarios en el parlamento y deje de lado la odiosidad en contra del Presidente Boric, que en nada contribuye a solucionar los problemas de los chilenos”.

Críticas desde la oposición

En la oposición, se distanciaron del tono de la crítica de Kast, pese a compartir su molestar con el gobierno vigente.

“Uno puede compartir la crítica al gobierno del Presidente Boric, pero no es la forma ni el lugar. No me parece adecuada la forma en que al presidente democráticamente electo del país, ni tampoco que lo haga en el extranjero”, señaló el diputado Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli.

En RN, el diputado Jorge Durán señaló que compartía la crítica realizada por Kast, no así los términos de esta, afirmando que “Chile vive violencia en todo sentido y si nosotros como políticos contribuimos en más violencia no podemos lograr buenas acciones políticas”.

Finalmente, el candidato a alcalde por Providencia, Jaime Bellolio (UDI), dijo que “hay que respetar a los presidentes, sea quienes sean (…) no me parece que la forma de comunicarse con la autoridad sea a través de la descalificación”.