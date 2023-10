Gobierno baja alerta naranja en el Volcán Villarrica: pasa a amarilla

El delegado presidencial de la región, José Montalva declaró que “baja la alerta, esto no significa que ya no siga la alerta, pero sí que baja y que las restricción son menores, porque ya no so cinco kilómetros, sino que son dos”.

Este viernes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó la decisión de cancelar la Alerta Naranja que regía en parte de la región de La Araucanía debido a la actividad del Volcán Villarrica. El delegado presidencial de la región, José Montalva declaró que en los últimos días el volcán ha mostrado estabilidad en su condición por lo que se reduce el riesgo de erupción. “Baja la alerta, esto no significa que ya no siga la alerta, pero sí que baja y que las restricción son menores, porque ya no so cinco kilómetros, sino que son dos”, informó el delegado. En esa línea, aseguró que “hoy se pueden hacer todo tipo de actividades. Dentro de este parámetro hay un lugar de seguridad que, son estos 2 km, también el llamado a la responsabilidad de las empresas, particulares, para que respeten estos 2km desde el cráter, pero todas las demás actividades tener la tranquilidad de que no hay ningún problema para poder visitar tanto la comuna de Curarrehue, Pucón y Villarrica”. Asimismo, explicó que los 2 km de perímetro “no incluyen las cuevas volcánicas ni el parque Conaf”. De hecho, aseguró que el parque abrirá sus puertas esta jornada “a partir de las 14.00″.