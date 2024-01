Reforma previsional: la disputa por el 6% de cotización adicional que queda en manos del Senado

Como una “derrota ideológica” calificó la oposición la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional, después que la iniciativa fuera despachada al Senado con varios artículos rechazados, entre ellos, el que establecía un 6% de cotización adicional con cargo al empleador.

El llamado “corazón de la reforma” no fue aprobado por un amplio espectro de diputados, incluyendo las bancadas de centro, como Demócratas, Amarillos y PDG. Es un precedente que complejiza las negociaciones en la Cámara Alta, donde varios parlamentarios ya han afirmado que exigirán que las cotizaciones adicionales se queden en las cuentas de cada trabajador.

Así lo señaló el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien reiteró la idea de que “el 6% de cotización adicional tiene que ir al fondo de capitalización individual, para efectos de generar mejores pensiones futuras, y hacernos cargo de las pensiones actuales con mejor distribución de impuestos”.

“La gran mayoría de los chilenos no comparte la idea de generar un fondo solidario que tiene estas características expropiatorias. (…) Hay un elemento muy importante y que puede quedar establecido en el diálogo, que tiene que ver con no confundir el reparto con algunos seguros sociales que sí son válidos”, indicó.

Por su parte, el diputado del PS Tomás De Rementería rescató la aprobación de la idea de legislar, algo “que no había pasado hace varios años” en materia de pensiones, además de las ideas matrices como el aumento de la PGU. No obstante, hizo un llamado a no perder el foco sobre los principales objetivos de la reforma, como “mejorar las pensiones y terminar con los negocios y vicios de las AFP”.

“Me parece que quienes sí han estado sobreideologizados son los que dicen que, de este 16%, el total tiene que ir a un sistema individual, sin ningún elemento solidario. (…) Los fondos de las personas son propiedad de ellos, acá no hay nada que diga que de los fondos actuales se van a expropiar”, afirmó.