Esposa de ex alcalde Torrealba lo defiende y señala desconocimiento por depósitos de dinero

La esposa del exalcalde de Vitacura (ex RN) Raúl Torrealba defendió a su marido, preso hace siete meses en un proceso por fraude al fisco, informó este sábado el diario La Tercera.

María Soledad Simonetti declaró el pasado 18 de enero como imputada de lavado de dinero. Al ser requerida por millonarios traspasos a sus cuentas dijo desconocer su origen.

Según un informe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, la mujer, autodefinida como dueña de casa, tiene una serie de depósitos en efectivo. “Se sospecha serían un mecanismo del otrora jefe comunal para ocultar el desfalco al municipio que dirigió por casi 25 años”, indicó el diario.

“En relación a estos cargos, generados a partir de inversiones efectuadas con dineros provenientes desde la cuenta corriente que mantiene doña María Soledad Simonetti en el Banco Santander, fundamentalmente en los años 2015, 2016, 2020 y 2021, y que suman un total de $ 478.000.000, no se tiene total certeza o claridad de la procedencia u origen de estos dineros”, indica el reporte de la PDI.

Simonetti fue interrogada por la Fiscalía Centro Norte y afirmó que su patrimonio es parte de la herencia que en vida le adelantó su padre en los años 70 o principios de los 80.

“En relación a los hechos que se investigan, Raúl jamás me habló de la existencia de sobres o del hecho de que él recibiera de alguna forma dineros desde los Vita. Es mi marido y siempre he confiado en él, nunca me entrometí en sus cosas y menos en su trabajo”, dijo la mujer a la Fiscalía.

Consultada por qué Torrealba enviaba a sus choferes a depositarle dineros, Simonetti fue enfática: “No sé por qué mi marido mandaba a un tercero a depositarme dinero en efectivo a mi cuenta. No sabía de aquello. Me imagino que de ser así era porque tenía poco tiempo y no iba a ir a hacer la fila”.