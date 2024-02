“Me dejaron en el desierto con el cadáver de mi madre”: la desesperada huida de Sudán

Ahora, en el desierto, con poca comida y agua y el cadáver de su madre, ella y sus hermanos habían quedado varados.

Hay más historias

“Tuvo un ataque de pánico y no podía respirar”, comenta Halima, mientras añade que no pudieron conseguirle ayuda médica a tiempo.

Además, la BBC se ha puesto en contacto con el gobierno egipcio para preguntarle qué está haciendo para abordar el tráfico ilegal de personas desde Sudán, pero no hemos recibido respuesta.

Las visas

La mayoría se dirige a Wadi Halfa, ya que está más cerca de Argeen, el principal cruce fronterizo terrestre con Egipto. Pero en Wadi Halfa casi no hay infraestructura .

Un nuevo intento

A muchas personas se les niega la visa y no pueden permitirse el lujo de esperar, decidiendo a menudo gastar el poco dinero que les queda en un contrabandista para sacarlos del país.

Una vez en Egipto, la difícil situación de los inmigrantes sudaneses no ha terminado. Si no tienen estatus de refugiado o no pueden demostrar que tienen una cita para solicitarlo, pueden ser deportados.