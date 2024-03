Insulza sobre despliegue militar: “La opinión del gobierno tiene que pesar con mucho más fuerza”

El exministro del Interior, José Miguel Insulza, abordó la crisis que desató la salida del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, y el impacto institucional que implica para La Moneda tener a una policía civil descabezada.

“Yo diría que más que los daños reales, efectivos, materiales, el daño de la imagen es siempre malo, siempre negativo. La PDI además había estado al margen de cualquier tipo de escándalo. O sea, en los últimos años ha habido problemas con Carabineros y les ha costado recuperarse en eso, pero la PDI no había sido objeto de este tipo de cosas. Cuando uno se reunía, por ejemplo, con la PDI para discutir nuevos proyectos de ley, y se preguntaba cómo afectaba esto, decían nosotros estamos absolutamente dentro de la ley, no tenemos ningún problema”, señaló.

En conversación con el programa Mesa Central, el senador PS no quiso aventurar el real impacto que este caso podría tener en la institución policial. “Es difícil decirlo. Por ejemplo, los problemas del Pacogate, o lo que pasó con el comunero mapuche Camilo Catrillanca, afectaron muy fuertemente a Carabineros. Pero la información de que iba a ser formalizado su general director, no causó nada, no se vio reflejado en las encuestas, por así decirlo, entonces es un poco difícil saberlo. Yo creo que la PDI ha reaccionado bien. De hecho, las puertas se abrieron absolutamente, no hubo ninguna dificultad, nadie pidió ningún tratamiento especial, y creo que sí se puede salir adelante”.

No obstante, Insulza reiteró que más allá de las implicancias judiciales, el problema es la imagen de la institución. “El impacto en la imagen, desgraciadamente, en las instituciones policiales y militares, a veces genera ese daño en la institución que prevalece por sobre la presunción de inocencia”.

Ante la pregunta sobre el cambio de opinión del Presidente Gabriel Boric, respecto del uso de militares en algunas funciones de seguridad, Insulza advierte en la necesidad de distinguir el marco sobre el cual las Fuerzas Armadas proporcionarían esa ayuda.

“El artículo de ayer en El Mercurio de Jorge Correa Sutil, mi exsubsecretario del Interior, fue realmente excelente. O sea, él dice exactamente cuándo se puede hacer y cuándo no. Cuestiona claramente esta idea de sacar militares a la calle, a patrullar las calles, porque ellos no son para eso. Pero sí reconoce que para algunas cosas podrían ser utilizadas. Yo creo que el presidente estaba pensando algo parecido. Estaba pensando, por ejemplo, y yo creo que esto es un tema que está pendiente hace bastante tiempo, que es el tema de la infraestructura crítica. Porque precisamente, Jorge Correa entre los casos que pone, es cuando las fuerzas policiales se ven claramente superadas por grupos violentistas armados, y el segundo es cuando hay un problema de infraestructura crítica”, indicó.

Finalmente, el senador alertó sobre el factor electoral que cruza el debate sobre seguridad. “Eso necesariamente inspira a algunos de los alcaldes que salen a pedir militares en la calle. Que en realidad es hacer pagar el costo a otros, porque saben que ni los militares, ni el gobierno, van a estar disponibles para aprobar una salida con armas largas a la calle. Pero como es lo que la gente quiere, y ahí es donde se producen estos problemas reales, problemas donde la opinión del gobierno tiene que pesar con mucho más fuerza”.

“Yo recuerdo cuando se abolió la pena de muerte en Chile, nosotros teníamos una encuesta que mostraba que más del 60% quería que hubiera pena de muerte. Pero el presidente Lagos decidió la abolición de la pena de muerte y la enfrentamos, y en el Congreso se aprobó. Porque todo el mundo tenía muy claro que este era un gobierno sólido, que también se pagaba un costo por estar en contra del gobierno. Pero hoy día parece que algunos creen que no hay ningún costo por estar en contra del gobierno”, afirmó.