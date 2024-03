Lo Valledor niega discriminación en víspera de reunión con La Moneda

El gerente de comunicaciones del Mercado Mayorista Lo Valledor (MMLV), Marcelo Araya, afirmó este viernes que con la medida de control de acceso que buscan implementar a partir del 1 de abril (como marcha blanca) “no estamos discriminando a nadie”, tras informarse que sólo se aceptarán cédulas chilenas para el ingreso, señaló emol.

Además, informó que cualquier documento que el Estado reconozca como válido servirá para ingresar.

“Este lunes iniciamos la marcha blanca, lo que significa que vamos a estar atentos a cualquier inquietud, consulta y planteamientos de otro orden. No somos ciegos frente al tema de que pudiéramos incurrir en algún error o que pudiéramos resolver mejor algunos temas, pero lo que sí es claro, es que la persona que llegue hasta acá, queremos saber de quién se trata, y para eso tiene que tener un documento totalmente habilitado por el Estado chileno”, dijo a CHV Noticias.

Luego, detalló que “en el punto seis dice: ‘toda persona para ingresar al mercado deberá presentar la cédula nacional de identidad válidamente emitida para ciudadanos chilenos como extranjeros, u otro documento que el Estado chileno reconozca como válido para el libre tránsito dentro del límite de territorio nacional'”.

Anteriormente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que “es importante en esto que nos mantengamos apegados a la ley y no incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias”.

Sin discriminación

“Nosotros no estamos discriminando a nadie, estamos diciendo que el que no tiene documento tampoco puede transitar por el país, porque todos los adultos estamos obligados a disponer de un recurso de esa naturaleza y la gente que dice que solamente el carabinero puede tomar el documento, no, nosotros ni lo vamos a tomar, se presenta ante el sistema que tenemos dispuesto ahí en la puerta 2, 11, 14 y Alfa 1, y que va a ser destinada exclusivamente para peatones. Se presenta, pone su documento, se activa el QR, se pone la luz verde e ingresa”, expresó Araya.

Destacó que el MMLV “es el centro más importante de la venta de hortofrutícola y abarrotería del país” y “el tercero en Latinoamérica dentro de los centros de abasto privados”.

“Lo que hacemos aquí es absolutamente serio, trabajamos con equipos de profesionales (…) Tenemos un equipo de abogados que nos ha asesorado sobre el tema y respecto de cómo tiene que ser el procedimiento. Bueno, tenemos un recurso ahí de alta tecnología que va a estar disponible a partir del primero de abril, y vamos a hacer una marcha blanca hasta el 6 de mayo, atenderemos todas las inquietudes, pero queremos seguridad para nuestra gente, para los clientes que entran, sean vendedores como son los pequeños y medianos agricultores que llegan hasta acá, como compradores. Esa es nuestra responsabilidad”.

Tohá instruyó a los subsecretarios de su cartera, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, convocar a Araya y al líder de La Vega, Arturo Guerrero -desde donde también se planea implementar la medida de control de acceso antes mencionada-, a fin de “demostrar la preocupación del Gobierno” y también ayudar. La cita se realizará a las 16:00 horas del próximo lunes en La Moneda.