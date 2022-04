Ben Brereton Díaz se sincera: "Nadie sabía quien era yo, pero siempre me apoyaron"

La nominación de Ben Brereton Díaz causo sensación en nuestro país y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas a través de gestos y goles. El medio estadounidense For For Two también alucinó con el crecimiento del delantero tanto con La Roja y con su equipo, el Blackburn Rovers.

En un extenso artículo, el medio recordó una antigua entrevista que le hicieron al chileno-inglés cuando tuvo sus primeras nominaciones. "Es increíble. Nadie sabía quién era yo cuando fui por primera vez, pero el apoyo fue el mismo. Lo he disfrutado mucho", declaró en dicha ocasión Brereton.

Al referirse a su primera vez en el camarín de la selección chilena, el jugador comentó que "estaba muy nervioso porque no podía hablar español, pero todos los muchachos son brillantes. Con los que más me entendí fueron los hermanos Díaz, Paulo y Nicolás -son unos muchachos fantásticos- y Tommy (Alarcón), que juega en La Liga con el Cádiz. Lo he disfrutado desde el principio. Aunque no hablo el idioma, me llevo bien con todo el mundo. Nos divertimos y jugamos FIFA. Me hicieron sentir bienvenido, es un grupo unido".

Historia Familiar

El medio también recordó cuando Ben Brereton comentó sobre su historia familiar. "Mi mamá (Andrea Díaz) vino (a Inglaterra) cuando tenía 13 o 14 años con su mamá, papá y hermanas. Entonces ella conoció a mi papá. Cuando vino, no hablaba mucho inglés, así que estaba aprendiendo el idioma. Esa es una de las razones por las que no sé mucho español en este momento, porque ella había estado tratando de aprender inglés y le resultaba difícil hablar ambos idiomas. Si conocieras a mi madre, pensarías que es inglesa", expresó.

"Tengo primos, tías y tíos en Chile que apoyan a Colo Colo. Son el equipo de mi madre, así que a ellos también apoyo", agregó.

Debut profesional

Al referirse sobre sus inicios en el fútbol, el delantero señaló lo difícil que fue la situación. "En ese momento yo era un muchacho joven, recién salido de la academia de Nottingham Forest. Durante uno o dos años aquí no estaba jugando mucho, no estaba anotando... y cuando eres futbolista, todo lo que quieres hacer es jugar el juego. Los primeros dos años fueron duros, pero eso es solo parte del fútbol al final del día. Le pasa a todo el mundo", cerró.