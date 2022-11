Caso Byron Castillo: futbolista no se presentó a declarar ante el TAS

El caso del futbolista Byron Castillo, suma un nuevo capítulo, puesto que, tras la decisión de FIFA de desestimar la denuncia impulsada por la Federación de Fútbol de Chile -con la finalidad de que Ecuador sea descalificado del Mundial de Qatar 2022 por incluir a un jugador de otro país sin estar nacionalizado-, la propia FFCh interpuso una apelación en el TAS.

Desde el TAS llamaron a declarar al futbolista, pero no asistió a la citación. Su abogado, Andrés Holguín, indicó que Castillo al no ser parte en FIFA de la denuncia, no tendría que porque estar ahora.

En entrevista con La Tercera, Holguín precisó que FIFA le abrió un expediente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no contra el jugador. "No es una citación. El TAS notifica a quien el apelante pide. Chile pidió a Byron como pudo pedir al presidente de Ecuador. Nuestra postura es que si no fue parte antes, no puede ser parte ahora".

Al ser consultado sobre una eventual sanción a Castillo por no presentarse, el abogado sostuvo que sería ilegal, puesto que no fue parte del procedimiento en sus etapas previas.







Finalmente, agregó que el jugador estuvo bastante presionado, pero ahora está tranquilo "esperando el Mundial".