Siete capitanes europeos no llevarán brazalete "OneLove" en Mundial por presión de FIFA

Los capitanes de Inglaterra, Gales, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Alemania y Dinamarca se retractaron de llevar brazaletes con el lema "OneLove" en la Copa del Mundo después de que la FIFA dejó claro que serían amonestados, según informaron este lunes las asociaciones en un comunicado conjunto.

La FIFA amenazó con sacar tarjetas amarillas a cualquier jugador que lleve el brazalete multicolor, que se introdujo para mostrar la solidaridad con la comunidad LGBT. El capitán de Inglaterra, Harry Kane, habló el domingo de su deseo de llevar el brazalete en el primer partido del Grupo B, el lunes, contra Irán.

"La FIFA ha sido muy clara al afirmar que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego", afirmó el comunicado conjunto difundido horas antes de que comience el partido de Inglaterra contra Irán en Doha.

"Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestaciones, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos".

La medida desató rápidas y mordaces críticas de grupos que representan a la comunidad LGBT+.

"Es más que decepcionante que el silencio y el desvío de @FIFAWorldCup y @FIFAcom signifiquen que los capitanes europeos se enfrenten a empezar los partidos con tarjetas amarillas por intentar resaltar cuestiones relacionadas con los derechos humanos", dijo 3LionsPride, un grupo que representa a los aficionados ingleses.

"Hoy nos sentimos traicionados. Hoy nos sentimos despreciados por una organización que ha mostrado sus verdaderos valores al sacar la tarjeta amarilla a los jugadores y la tarjeta roja a la tolerancia", dijo por su parte la Asociación de Aficionados al Fútbol de Inglaterra (FSA).

La declaración conjunta de las naciones señaló que estaban "muy frustradas" por la decisión de la FIFA, que llega días después de que el presidente Gianni Infantino dijera "hoy me siento gay" durante un largo monólogo dirigido a los medios de comunicación que criticaban la decisión de organizar la Copa Mundial en un país donde la homosexualidad sigue siendo ilegal.

"Creemos que (la decisión) no tiene precedentes: escribimos a la FIFA en septiembre informando de nuestro deseo de llevar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no tuvimos respuesta", dijo el comunicado.

"Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados, son firmes partidarios de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras", agregó.

La FIFA lanzó su propia campaña de brazaletes de capitán para promover diferentes causas en cada ronda del torneo. El lunes dijo que había adelantado el de "No discriminación" para que los capitanes tengan la oportunidad de llevar su propio brazalete durante el torneo.







"No se quiere que el capitán empiece el partido con una tarjeta amarilla. Por eso, con mucho dolor, como grupo de trabajo de la UEFA (...) y como equipo, hemos tenido que decidir abandonar nuestro plan", dijo la Federación Holandesa (KNVB) en un comunicado.

La KNVB dijo que estaba "profundamente decepcionada" por la postura de la FIFA y que no la dejará pasar desapercibida.

"Esto va completamente en contra del espíritu de nuestro deporte, que une a millones de personas", dijo la KNVB en un comunicado. "Junto con otros países implicados, analizaremos de forma crítica nuestra relación con la FIFA".

Gales dijo que los países implicados habían estado dispuestos a pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de la normativa sobre indumentarias, pero que las sanciones deportivas habían sido un paso demasiado grande.