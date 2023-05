Fórmula 1 cancela Gran Premio de Emilia-Romagna por intensas lluvias en Italia

Mediante un comunicado, la entidad oficializó la medida precisando que “la decisión se ha tomado porque no es posible celebrar el evento de forma segura para nuestros fans, los equipos y nuestro personal”. Al menos 8 personas han muerto y más de 13.000 habitantes han sido evacuados tras las graves inundaciones que han arrasado enteras localidades de la región de Emilia Romaña, en el noreste de Italia, en lo que el presidente regional, Stefano Bonaccini, aseguró que ha sido “como un nuevo terremoto” en referencia al que se abatió sobre la zona a finales de 2012.

Las graves inundaciones que han afectado a la región de Emilia-Romagna en Italia debido a intensas lluvias obligó a la Fórmula 1 cancelar el Gran Premio que llevaba el mismo nombre y que se iba a correr en el histórico circuito de Imola.

“Es lo correcto y responsable dado la situación que enfrentan los pueblos y ciudades de la región. No sería correcto presionar más a las autoridades locales y servicios de emergencia en este difícil momento”, complementaron.

Finalmente, enviaron sus pensamientos a las comunidades afectadas por el temporal, además de rendir un homenaje a los trabajadores de emergencias que están realizando las respectivas labores de apoyo en la región.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

— Formula 1 (@F1) May 17, 2023