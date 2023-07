Ben Brereton Díaz reconoce conexión con Chile como una de las razones para fichar con Villarreal

El delantero de La Roja dijo ser consciente de los “vínculos” que existen entre el Villarreal y el país andino, sobre todo tras los éxitos logrados por Manuel Pellegrini en la Liga de Campeones.

El delantero del Villarreal Ben Brereton Díaz afirmó este miércoles, durante su presentación oficial, que el conjunto castellonense es un club “increíble” cuya oferta no podía rechazar.

El jugador anglo-chileno agradeció el recibimiento por parte del club y dijo sentirse ya “como en casa”.

“Es un gran logro estar en un equipo tan grande y tengo ganas de empezar”, señaló el delantero, quien confesó que intentará aprender cuanto antes castellano para mejorar su adaptación al equipo.

Brereton reconoció que la Championship, competición de la que procede, es “más física y agresiva” y que en los pocos días que lleva en España ha notado que hay “más calidad técnica en los entrenamientos”, que definió como “competitivos”.

El atacante aseguró que ya ha tenido conversaciones con el entrenador del Villarreal, Quique Setién, para saber qué quiere de él la próxima temporada y confirmó que puede jugar tanto en la banda izquierda de la vanguardia como de delantero centro.

En cuanto a la competencia en la delantera, Brereton aseguró que lo del Villarreal es “otro nivel”. “Finalizan rápido y muy bien. Hay jugadores fantásticos de mucho nivel”, dijo el jugador, quien aseguró que no tendrá problemas para adaptarse al fútbol español.

“El cambio de estilo no me va a afectar nada, voy a jugar como lo hacía en Inglaterra sumando lo que pueda aprender del cuerpo técnico y de mis compañeros”, argumentó Brereton, quien insistió en que no podía rechazar la oferta de un club “tan grande”.

“Es un salto muy grande para mí porque el nivel es más grande del que he tenido antes”, aseguró el atacante, quien se marcó como objetivos “jugar lo máximo posible y sumar asistencias y goles”.

Brereton añadió que también le hace ilusión conquistar un título como la Europa League. “Tenemos buenos jugadores y por qué no hacerlo otra vez. Cualquier cosa puede pasar”, concluyó el anglo-chileno.

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, por su parte, se mostró convencido de que el jugador “nos va a dar mucho en los próximos años” y descartó que el club se haya marcado esta operación como una inversión.

“No pensamos en revender jugadores, sino en su rendimiento. Que haga goles y que rinda. No es el objetivo traspasar a un jugador cuando lo firmamos”, argumentó.