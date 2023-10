¿Cuándo juega Chile? Los horarios de la tercera fecha de las clasificatorias al Mundial 2026

Este jueves la selección chilena se enfrentará a Perú en su tercer partido de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

De este partido dependen las posibilidades tanto de la Roja como de Perú para clasificar al Mundial. Esto, debido a que los dos tienen una derrota y un empate en su historial. En tanto, otros partidos se disputarán esta jornada con equipos de países de la región.

En cuanto al plantel chileno, Arturo Vidal no estará disponible tras sufrir una lesión en el partido anterior contra Colombia. Otros cuatro jugadores -Javier Altamirano, Nayel Mehssatou, Juan Delgado y Benjamín Kuscevic, también fueron confirmados como bajas por razones médicas.

Así, Colombia vs Uruguay será transmitido por Chilevisión y Paramount Plus a las 17:30 horas. Argentina vs Paraguay, por Paramount Plus a las 20:00 horas. Bolivia vs Ecuador se emitirá a través de Mega 2, también a las 20:00 horas.

Luego Chile vs Perú, se podrá ver por Chilevisión y Paramount Plus a las 21:00 horas. Por último, durante esta misma jornada, al igual que los otros partidos, se emitirá Brasil vs Venezuela por Mega a las 21:30 horas.