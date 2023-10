Los desafíos del Team Chile en los Panamericanos 2023: superar marca de Lima y aprovechar localía

A las 20:30 horas, Chile será testigo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la cita deportiva más importante que se realiza en el país desde el Mundial de 1962.

Serán 41 países -representados por 6.909 deportistas- que competirán en un total de 425 eventos en 39 deportes diferentes. Cifra histórica, que también significa un hecho importante para el país anfitrión, ya que la delegación del Team Chile está compuesta por 665 deportistas, la más grande del país en su historia para este evento.

Ellos tendrán una tarea titánica: demostrar en casa el crecimiento del deporte en Chile y ratificar lo logrado en los pasados Panamericanos, realizados en Lima el año 2019. A saber: en esa cita deportiva, la delegación chilena obtuvo la cifra de 50 medallas (13 oros, 19 platas y 18 bronces) y culminaron dentro del top 10 del medallero, algo que no lograban desde San Juan 1979.

Cifra, según los expertos, alcanzable pero hay que considerar algunos factores extra, como el avance deportivo en otros países versus la situación del país y el factor localía. Para el exfutbolista y actual comentarista de Fox Sports Latinoamérica, Fabián Estay, “Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, obviamente son países que tienen una tradición olímpica, por decirlo así, muy importante, de muchas medallas. Chile tendrá por lo menos que estar ahí en esos cuatro o cinco lugares”. En ese sentido, pide que “los deportistas entiendan que están de local y que pueden tener esa posibilidad de tener a su gente, de haber tenido una buena preparación y, por supuesto que eso les va a dar la posibilidad de poner a Chile en los primeros lugares en cuanto a medallas”.

“Dependerá absolutamente de la preparación que hayan tenido y por supuesto que pensar en Panamericanos anteriores, donde tal vez no te fue tan bien, bueno, hoy tienes la posibilidad de ser local y tienes que marcar una diferencia importante; y de los directivos si les dieron las armas necesarias para que ellos se pudieran desarrollar y ser atletas de alto rendimiento,

que en Chile tenemos muchos y con mucho talento. Entonces eso es lo que yo espero, que Chile por lo menos esté entre los primeros cinco más importantes en cuanto a medallas en estos Panamericanos”, explicó Estay.

Para la diputada y exatleta Érika Olivera, la meta o lo que se considera exitoso es más que el desempeño del país, es la meta en particular que tenga cada deportista: “La meta de la delegación chilena, como en todo evento deportivo es tener un muy buen desempeño y las metas absolutamente individuales porque los deportistas tienen distintos objetivos de acuerdo a la disciplina y en la etapa en la que se encuentran. Pero, evidentemente la idea es repetir una actuación tan destacada como la que tuvimos en Lima 2019”, dijo la parlamentaria, quien defendió al país en los Panamericanos Winnipeg 1999 (ganadora), Santo Domingo 2003 (tercera), Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

“Usualmente, el desempeño de una delegación se mide en el número de medallas que esta obtenga, pero existen otras metas también como mejorar marcas, superar un récord o medirse con potencias como Colombia, Ecuador, Brasil. Un deportista puede estar en formación aún y una participación en un JJPP es ya en sí una meta y otros más consolidados cuyo objetivo es una medalla o una marca”, agregó.

Otro parlamentario y exdeportista es el senador Sebastián Keitel, quien se sumó al análisis general: la meta es Lima, “tanto en Panamericanos como en Parapanamericanos. Lima, si no me equivoco, fue el máximo medallero en la historia panamericana y claramente yo creo que el hecho de ser locales genera una presión adicional en los deportistas, pero esa es una presión que deportistas de ese nivel saben manejar a favor, es una ansiedad y un profesionalismo que se logra controlar y manejar. A través de ese profesionalismo demuestran que pueden dar justamente los mejores resultados, especialmente en casa”. Keitel también defendió al país en Panamericanos, como los de Winnipeg y los de Mar del Plata 1995.

Lo de las metas individuales que mencionaba Olivera es secundado por Constanza Muñoz, seleccionada nacional de hockey, quien dijo que la meta es lograr “clasificar directo a los Juegos Olímpicos, que eso significaría conseguir una medalla de oro en este Panamericano. Es una meta súper ambiciosa, considerando a los equipos que vienen y considerando que está Argentina, que es de las mejores del mundo, por lo que un gran éxito para Chile sería conseguir podio, ya sea segundo o tercer lugar, ya que eso clasifica a Chile a los Preolímpicos, que se desarrollaría en enero, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París”.

El efecto localía

Los 665 deportistas chilenos tendrán un plus que no tendrán otros atletas que participan en los Panamericanos: la gente que agotó practicamente las entradas para las distintas competencias en los Panamericanos.

Distintos estudios han confirmado que efectivamente hay un factor que hace que el público anime a los deportistas -como el llamado “jugador 12” en el fútbol- como los de Miguel Ángel Gómez Ruano, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, que revelaron lo que implica la ventaja del factor campo en determinados lugares y el término home advantage. Pero también hay otros análisis que apuntan a que el factor localía sólo beneficia a los deportes colectivos, pero merma la concentración de deportes individuales, como el psicólogos Mark Allen y Marc Jones, cuyo estudio fue difundido en Current Directions in Psychological Science, publicación de la Asociación de Psicología Científica (APS por sus siglas en inglés).

Además, estos juegos vienen predecedidos de la pandemia del Covid-19, la que obligó a que distintas disciplinas deportivas se jugaran sin público, lo que hizo que los deportistas se adaptaran al silencio.

En el caso de Chile, según Olivera, puede que para muchos deportistas sea la primera vez compitiendo en el país y con gente alentándolos: “Eso es una experiencia difícil de describir y encasillar porque influyen muchos factores en una competencia. Evidentemente, estar en Chile con ti gente viéndote en vivo puede ser un tremendo empuje, pero también es una presión mayor que te puede llevar a cometer errores. Ahora, todo deportista, además de superar sus propias marcas quiere superar las mejores que ha tenido su país”.

Estay no comparte esta visión, ya que afirma que la localía “siempre ayuda”. “Yo creo que esto nos juega en contra, es tener una motivación diferente para poder conseguir medallas para Chile”, dijo. Lo mismo piensa Keitel, además de agregar que para los deportistas chilenos será “algo novedoso, con estadios prácticamente semi llenos o llenos en algunos deportes. Yo creo que va a generar una presión adicional que es muy importante y muy necesaria en el momento de competir contra grandes potencias como las que vienen”.

Uno de los deportistas chilenos que participará en los Panamericanos es Alonso Medel, seleccionado de bádminton, quien aseguró que él no se siente “con presión por estar jugando local. Yo creo que a mí me motiva más el hecho de que mi familia, mis amigos, mi círculo más cercano me pueda ir a ver y apoyar. Y yo creo que a mis compañeros también. Lo que sí creo, por lo menos en la parte del bádminton, es que soy de los más grandes y ya con otros megaventos. Entonces tal vez por eso no me siento tan presionado ni tengo tanta ansia de jugar como a los otros que son más pequeños, pero yo creo que todos estamos motivados y con ganas de poder jugar y poder demostrar todo lo que hemos entrenado”.

¿Y qué es un fracaso?

Hablar de fracaso en deportes distintos a los masivos, como el fútbol, es difícil según los expertos, porque para los atletas ya sólo clasificar a una cita deportiva continental y enfrentarse a sus pares de países potencias es un triunfo. Pero si se tuviera que definir un límite para considerar que el desempeño de los chilenos no fue óptimo es -tal cual como lo dijeron antes- sería comparar sus resultados con las últimas competencias a las que han asistido, con Lima como piedra angular.

También hay que considerar que para algunos deportistas las metas van más allá de las medallas -que si las obtienen es un plus- ya que apuntan a otras competencias, como los JJ.OO. Por eso, para Muñoz, “lo que se podría considerar como un resultado no tan satisfactorio, entre comillas, como un fracaso para Chile, más que nada el no poder conseguir la clasificación a los Preolímpicos, sería más que nada no poder demostrar y soltarse, como en el juego que uno sabe que Chile tiene, y no disfrutar más que nada el Panamericano, que es una instancia increíble, sobre todo siendo de local, y eso según yo podría considerarse como el mayor fracaso de Chile”.

Olivera comparte esta visión: considerar algo como un fracaso es “difícil de determinar porque las metas son individuales. Pero como país, yo ni siquiera me pongo en esa posición. Estoy segura nuestro team lo dará todo porque los deportistas chilenos deben enfrentar muchas dificultades, somos un país que no privilegia el deporte y te aseguro pese a ello, tendremos una buena actuación”.

Keitel suma un aliciente extra: ya sea triunfo o fracaso, lo importante es que posterior a los Panamericanos se generen políticas públicas a favor del deporte, para consolidar resultados o mejorar desempeños. “Ya es un tremendo éxito tener estos Panamericanos acá, tener la infraestructura que estamos teniendo ahora y que va a quedar para después. A nivel resultado, yo creo que eso se mide a nivel individual, no a nivel país. O sea, si no llegamos a las medallas de Lima no significa que es un fracaso. La gente va cambiando, las generaciones van cambiando, los deportes y los deportistas, tanto chilenos como extranjeros, son diferentes y eso muchas veces tiene diferentes resultados”.

“Lo que sí se tiene que llegar a evaluar, siempre y que obviamente se evalúe, es lo poco que se hace en cambio en el gobierno de turno. Cuando se tiene ciertos resultados, ya sean malos, más o menos o buenos, no se generan buenas políticas públicas en temas de deporte competitivo, no se generan temas de descentralización, de ir a buscar talento” y no se potencian “las escuelas, las universidades, los clubes deportivos en general. Esos son siempre los recuentos de las cosas que se llevan después de que los resultados sean buenos o malos. Entonces yo creo que fracasos, insisto, es un tema a nivel personal, grupal, cuando son trabajos en equipo, pero no se puede hablar el día mañana de un fracaso a otro país porque las generaciones cambian, los deportes cambian y los competidores son diferentes. Así que yo creo que ya es un éxito donde estamos”.

Un fracaso, para Medel, sería que, “más allá de si gane o no gane una medalla, o si pueda llegar o no pueda llegar a cuartos de final, yo creo que no disfrutar los partidos que tengo que jugar y sentir que no di todo o que me faltó algo por dar en la cancha”. “Yo creo que en verdad disfrutar, disfrutar estas experiencias en todos sus aspectos, desde poder compartir con otros deportistas, poder estar en la villa. Sí me toca irme de esta experiencia, me iría aún más feliz si es que se dan las cosas como quiero en la competición”, añadió.

Para Estay, si no se consiguen las medallas, es un fracaso pero no de los deportistas, sino de la preparación país. “Trabajaste durante mucho tiempo para poder tener buenas instalaciones, para poder preparar a los deportistas, si no le diste las armas necesarias o se las diste y los deportistas no llegaron a cumplir las expectativas que se tenían, por supuesto que es un fracaso. Hablar de fracaso es no conseguir un objetivo, el objetivo de Chile es estar en los primeros lugares de las medallas en estos Panamericanos 2023, entonces si no se consigue eso, por supuesto que es un fracaso”.