Atletas chilenas acusan racismo y clasismo tras decisión del equipo de relevo en los Panamericanos

Las atletas chilenas Poulette Cardoch y Berdine Castillo denunciaron al equipo de atletismo nacional tras la definición de las integrantes del equipo femenino de 4×400 metros en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Cardoch realizó la primera denuncia en redes sociales, señalando que la “borraron” a horas de entrar en la pista atlética del Estadio Nacional. Durante las últimas horas, también se sumó la denuncia de Berdine Castillo sobre su ausencia en la competencia.

Denuncia

Mediante un post de Instagram, Poulette Cardoch expuso lo que vivió en los Juegos Panamericanos: “El entrenador, sin avisar nada, y solo dos horas antes de correr, decide sacarme junto a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta)… No se me dio ninguna razón de peso concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de fundamento”.

“Jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas que me permitían ser parte del equipo titular”, complementó.

Críticas a Ximena Restrepo

A horas de la denuncia de Cardoch, la otra afectada, Berdine Castillo también mediante Instagram expuso sus descargos sobre lo acontecido en Santiago 2023.

Castillo indicó que tras regresar al equipo titular de los relevos 4×400 metros luego de ser removidas sin razón, sufrió la indiferencia de sus compañeras, además, críticas de los familiares de otras atletas, las que “resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación”.

Asimismo, denunció presiones por parte de la exatleta y vicepresidenta de World Athletics, Ximena Restrepo -madre de Martina Weil-. “Quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400″, sostuvo.