Messi advierte que pudo “haber pasado una desgracia” tras disturbios en el Maracaná

El astro argentino Lionel Messi criticó hoy el accionar de la Policía de Brasil antes del partido en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, y advirtió que pudo “haber pasado una desagracia”.

El futbolista celebró la victoria 1-0, por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con gol de cabeza de Nicolás Otamendi (63m).

“Este grupo sigue consiguiendo cosas históricas. Lo necesitábamos después de la derrota con Uruguay”, señaló el capitán en declaraciones a los medios de prensa argentinos.

El jueves pasado, el conjunto campeón del mundo en Qatar 2022 había perdido 0-2 con Uruguay en La Bombonera, de Buenos Aires.

Messi, de 36 años, dijo que se puso “mal” cuando vio que la Policía reprimía con palos a los aficionados argentinos y comparó esto con lo ocurrido en la última final de la Copa Libertadores de América.

En ese partido, disputado el 4 de noviembre en el mismo escenario, el local Fluminense venció 2-1 al Boca Juniors y hubo situaciones de violencia de los agentes contra los simpatizantes “xeneizes”.

“Estábamos más pendientes de eso que de jugar un partido”, indicó Messi, quien justificó haberse ido a los camarines antes de iniciarse el partido ya que “era la manera de que se tranquilice todo un poco”.

“Veíamos cómo le pegaban a la gente, podía haber pasado una desgracia”, alertó el astro, quien sufrió una molestia muscular apenas comenzó el encuentro, aunque decidió permanecer en el campo de juego.

Al respecto, expresó: “Al principio sentí una molestia en el aductor, no me ayudó el calentar, enfriarme y volver a salir, pero tengo tiempo, me voy a preparar de la mejor manera para hacer un gran año”.

Finalmente, Messi sostuvo que el partido fue “muy parecido al de la final de la Copa América” en 2021, cuando Argentina ganó la final 1-0 con gol de Angel Di María.