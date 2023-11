Rider nacional muestra como salió ilesa de caída por desfiladero 

La rider de sitios extremos y esquiadora freestyler chilena, Dominique Ohaco, se hizo viral al mostrar en sus redes cómo salió ilesa tras caerse desde un desfiladero en Antofagasta.

En el registro se puede apreciar cómo la nacional estaba realizando un circuito con total normalidad por la cima de un cerro rocoso, pero su rueda trasera impactó con una roca y provocó que perdiera el equilibrio y cayera. Su rápida reacción le ayudó a no sufrir lesiones de gravedad.

El video publicado en su Instagram personal lleva más de 10 mil reproducciones.

En conversación con RadioBioBio, Ohaco comentó que el video fue grabado en la Rinconada de Antofagasta durante la semana del evento de bicicletas “Roca Park”, en el que participaron riders nacionales e internacionales.

Sobre la caída

Al referirse a su caída, la rider nacional indicó que no encontraba peligroso el lugar, ya que había estado en otros muchos más peligrosos, pero justo había una pequeña subida y tocó su rueda de atrás con una piedra grande, lo que le hizo perder el equilibrio y caer.

Asimismo, indicó que se preocupó más de tener una rápida reacción que del susto propiamente tal para no seguir cayendo. “Al final la caída no fue nada, porque el lugar en donde estaba era impresionante, así que me caí, me paré (eso fue lo más difícil) y seguí”, agregó