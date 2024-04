Número 1 en karate de Chile denuncia irregularidades que la dejaron fuera de los Panamericanos

Una nueva denuncia de irregularidades en una federación se destapó esta semana. La víctima es la karateca Magdalena Godoy, actual número uno del ranking sub 21 y senior -50 kg, quien luego de ganar el Campeonato Nacional de Karate, se ganó el derecho a representar a Chile en próximo Paranamericano Específico Adulto, que se realizará en el mes de mayo próximo en Punta del Este, Uruguay.

La denuncia que hace Godoy, “con mucha angustia, tristeza y mucha desilusión”, es contra la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, quienes de manera arbitraria, cambiaron el proceso de selección para la selección adulta, “con un Ranking Standing similar al que realizaron para los Juegos Panamericanos, donde también se cambiaron las reglas a mitad del proceso selectivo, al igual que ahora”.

Con este formato, Godoy no es representante de Chile en los Panamericanos, pero aún podría serlo, ya que la federación quiere realizar un torneo para determinar a los representantes nacionales. Sin embargo, este se realizará a puertas cerradas, sin público, sin poder grabar y sin la presencia de los entrenadores.

El problema que denuncia Godoy es que este cambio debió ser consultado por el directorio en una asamblea con las 25 asociaciones vigentes de Karate del país, situación que no ocurrió y que ha llevado a que 22 de las agrupaciones presentaran protestas en total desacuerdo con la determinación.

Además, esta decisión tampoco pasó por “la comisión técnica”, la cual debía ser informada de esta situación, por lo que dicha comisión manifestó su total y absoluto desacuerdo con la medida que ha tomado el directorio de la Federación.

“Les comento que no me someteré nuevamente a un proceso que tuvo como consecuencia el año pasado, que me dejaran injustamente fuera de los Panamericanos Santiago 2023“, dijo Godoy. Hoy, nuevamente quieren que me someta al mismo proceso, pero esta vez no lo permitiré ya que me gane mi puesto legítimamente en el tatami en el último zonal, el último campeonato nacional, donde soy la campeona Sub 21 y Senior, durante todo el proceso clasificatorio 2024”, agregó.

“Señores del directorio, si quieren que compita nuevamente y demostrar que soy la mejor no tengo ningún problema en hacerlo, pero no de esta forma: hagan otro nacional, a puertas abiertas, con mi entrenador en la silla, pudiendo protestar en caso de alguna irregularidad y donde toda la gente sea testigo presencial de la competición. Pero de la forma en que lo estan imponiendo, NO”, emplazó Godoy a la Federación.

La versión de la Federación

Luego de numerosos intentos por comunicarnos con la federación -ya que ni siquiera tienen equipo de prensa- El Mostrador tomó contacto con Ángelo Pacheco, gerente técnico de la Federación de Karate de Chile, quien se limitó a decir que esperáramos el comunicado que publicarían más tarde.

Horas más tarde, a través de Instagram, llegó la respuesta de la federación a la denuncia de Godoy. En el texto, además de explicar por qué decidieron cambiar el formato, dejan como mentirosa a Godoy, señalando que “les invitamos a pensar en el bien del Karate nacional y en la obtención de logros a nivel país más allá de conseguir cupos para una competencia específica. Junto con ello, también los invitamos a investigar sobre los temas que se publican en redes sociales y recoger las versiones de todas las partes involucradas antes de emitir una opinión al respecto. Es responsabilidad de todos prevenir la difusión de información que falte a la verdad y que afecta al desarrollo deportivo de nuestro país”.

En cuanto a los procesos de selección, dicen que “contar con un único evento que clasifique a deportistas en eventos fundamentales es una medida que va en contra de lo señalado” en el comunicado. Entre lo señalado, destacan que los procesos selectivos tienen por “objetivo aumentar el nivel del karate chileno” y que no se acepta público en los topes para que los árbitros “no sufran presiones ni distracciones” por parte del público y los entrenadores.

Finalmente, insinúan que en la actualidad, la federación se encuentra en proceso eleccionario para el cargo de presidente del directorio, por lo que lamentan que “esta situación pueda ser utilizada como impulso para obtener adherentes en las campañas”.

Godoy, en conversación con El Mostrador, dijo que “nos tomamos súper por sorpresa que publicaron este comunicado. Lo leí claramente y bueno, hay varias cosas que por lo que yo sé, porque yo tuve una reunión el pasado martes con las asociaciones que están en contra y todo eso, hay varias cosas que ese comunicado no son verídicas”.

“Básicamente en ese comunicado siento que a mí me tratan de, entre comillas, mentirosa, pero por lo que yo sé, muchas cosas no son verdad, como el hecho de que según ellos aprobaron esto en asamblea con total acuerdo de las asociaciones. Yo tengo entendido que tal asamblea jamás fue o jamás tocó ese tema. Ahora el comité técnico estaba pidiendo que saquen el acta y que muestren la grabación de dicha asamblea, de la cual ellos dicen que se aprobó”, agrega.

“Siento que en este comunicado, la federación quiso lavarse las manos tratando de decir que ellos están haciendo todo por la vía correcta cuando realmente no lo es, cuando ya están las denuncias de las asociaciones y del comité técnico”, cerró.