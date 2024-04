Cristian Garin derrotó en un brillante partido al 5° del mundo, Alexander Zverev en Múnich

En un brillante encuentro personal, el tenista nacional Cristian Garin (106°) eliminó al alemán y 5° del mundo, Alexander Zverev en los cuartos de final del ATP de Múnich.

En más de dos horas de partido, el chileno derrotó al local y primer sembrado del torneo por 6-4 y 6-4 demostrando un muy buen tenis junto con una gran concentración.

El cinco del mundo no logró conectar su mejor tenis lo que fue aprovechado por el ariqueño, quien ya venía de un buen torneo en Estoril, Portugal. Ahora, el nacional deberá enfrentar en las semifinales al estadounidense, Taylor Fritz (15°).

Con este triunfo, Cristian Garin vuelve a meterse entre los 100 mejores del mundo asegurando el puesto 92° del ranking ATP.

Upset complete ✅

Cristian Garin takes out top seed Zverev 6-4 6-4 to reach the final four 👊@BMWOpen24 #BMWOpen pic.twitter.com/pbJuNe4VKP

